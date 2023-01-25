Kapadokya manzarası kuraklığın gölgesinde kaldı
Kapadokya’nın karlar içindeki masalsı görüntüsü, kuraklığın gölgesinde kaldı. Nevşehir’de normalin üstünde seyreden sıcaklık, yaz aylarını anımsatan görüntülere imza attı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2022 aralık dönemi kuraklık haritasına göre, “şiddetli kurak” görülen iller arasında Nevşehir de yer alıyor.
Ocak ayında ortalama sıcaklık seviyesinin sıfırın altında olduğu bölgeye gelen turistler, peri bacaları manzarasını karla kaplı bembeyaz bir manzara ile görmeyi arzu ederken, yazı aratmayan görüntülerle karşılaşıyor.