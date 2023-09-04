Kayserili girişimci atık plastikten ürettiği ürünleri 17 ülkeye ihraç ediyor

OSB’de plastik ve naylon atıkları geri dönüşüme kazandırarak bunlarla mobilya aksesuar ve malzemeleri üreten iş insanı Yusuf Özkan, 17 ülkeye yaptığı ihracatla yıl sonuna kadar ülke ekonomisine 1 milyon dolar katkı sunmayı hedefliyor.

Yaklaşık 47 yıl önce babasıyla plastik bidon üretmeye ve satmaya başlayan Özkan, gelen talepler doğrultusunda 1988 yılında mobilya sektörüne yöneldi. Özkan, 1980’li yıllarda ham maddesi gürgen olan mobilya ayaklarını hem işçilik maliyetini düşürmek hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmak için plastikten üretmeye başladı.

Bunun için OSB’de bulunan fabrikalardan her ay yaklaşık 50 ton plastik atık toplayan Özkan, 130 kişiyi istihdam ettiği fabrikasında bunları işleyerek kanepe, baza ve modüler mobilya gruplarının ihtiyaç duyduğu ayak, tekerlek ve kulp gibi ürünler üretti.

Bu ürünleri Rusya, İtalya, Hollanda, Ukrayna, Almanya, Romanya, Azerbaycan, Irak ve bazı Balkan ülkelerine ihraç eden Özkan, geçen yıl ülke ekonomisine 700 bin dolar girdi sağladı.

Özkan, bu yıl sonuna kadar 1 milyon dolarlık ihracat yapmayı hedefliyor. Kayseri Plastik Sanayiciler Derneği (KAYPİDER) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Özkan, aldıkları geri dönüşüm lisansı ile mobilya sektörüne yönelik hizmet verdiklerini söyledi.