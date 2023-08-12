Kent dinamiğine ayak uyduran dinamik saat modelleri

Şehirli, şık saat modelleri, sadece zamanı göstermekle kalmayıp aynı anda bir tarz ifadesi ve kentli enerjisini yansıtma aracı haline geldi. Zarif tasarımları ve modern detaylarıyla seçkin modeller hem günlük hayatta hem de özel anlarda stil sahibi olmak isteyenler için mükemmel bir tercih sunuyor. Her bir model, tasarımcının gözünden şehrin ritmine ayak uyduran, dinamizmini yansıtan detay çizgilerden ve donanımdan oluşuyor. Önde gelen saat markalarının deneyimli zanaatkârlarının elinden çıkan bu özel modeller, şehrin ritmini yansıtarak kendine özgü bir karakter sunuyorlar. Yüksek saatçilik markalarının ustalık ürünü modellerinden bazılarını sayfalarımıza taşıdık.

Güçlü komplikasyonları bir araya getirdi

Saat dünyasının önemli markalarından Roger Dubuis, sıra dışı ve şaşırtıcı tasarımlarına bu yıl da bir yenisini ekledi. Hiper Horoloji adını verdiği teknolojisi ile dikkatleri üzerine çeken marka, Monovortex Split-Seconds Chronograph modeliyle sınırları zorlayan bir inovasyon örneğini sunuyor. Tourbillon ve split second kronograf gibi güçlü komplikasyonları bir araya getirerek saat tutkunlarının beğenisini kazanıyor. Roger Dubuis, Monovortex modelinin saat dokuz konumunda yer alan Conical Monovortex Tourbillon ile yerçekiminin yarattığı etkiyi ortadan kaldırıyor. Monovortex Split-Seconds Chronograph modeli, sadece tourbillon ile yetinmeyip split second kronograf fonksiyonunu da bünyesinde barındırıyor. İskeletleştirilmiş kadranı saatin içindeki karmaşık mekanizmanın görünürlüğünü artırarak ruhunu ortaya koyuyor. Monovortex Split-Seconds Chronograph'un 47 mm kasası, markanın özel bir alaşımı olan Mineral Composite Fibre MCF ile üretiliyor. Bu alaşımın sağladığı dayanıklılık ve hafiflik, saat kullanıcılarına konforlu bir kullanım sunuyor.

Cartier'in SantosDumont yenilikleri

Lüks saat dünyasının öncü markalarından biri olan Cartier’in köşeli kasa tasarımlarını seven saat tutkunları için geliştirilen Santos-Dumont'un 2023 koleksiyonunda kendine özgü detaylarıyla dikkat çekiyor. 31mm x 8 mm kasa ölçüleriyle denge sağlayan tasarımı ve kadranın sol alt bölümünde bulunan yuvarlak rotor penceresi koleksiyonun imzası niteliğinde. Bu pencerede, tek kanatlı bir tayyare figürü ile geçmişin havacılık efsanelerine saygı duruşunda bulunuyor. 18 K sarı altın kasaya sahip model sadece 150 adet üretilen limitli versiyon ile üretildi. Aynı zamanda koleksiyon, pembe altın ve paslanmaz çelik kasa seçenekleriyle de sunuluyor. Pembe altın ve paslanmaz çelik kasaya sahip versiyonlar sınırsız sayıda üretiliyor, böylece daha geniş bir saate erişim imkânı sunuluyor.

IWC Mark serisinin 75. Yılı

Mark serisinin 75’inci yılını kutlayan IWC Schaffhausen, Pilot’s Watch Mark XX modelinin iki yeni versiyonunu çıkardı. Geçmişi İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri için geliştirilen Mark 11’e uzanan Mark XX, serinin son üyesi. İki yeni paslanmaz çelik versiyonu süsleyen gümüş kaplama kadranlarla mavi, yeşil ve siyah kadranlar barındıran renk yelpazesi de tamamlanmış oldu. Mavi, yeşil ve siyah kadranlı versiyonların ardından şimdi de gümüş kaplama kadranlı iki yeni versiyonla koleksiyon tamamlanıyor. Modellerden biri siyah dana derisi kayışla (Ref. IW328207), diğeri yüksek kaliteli 5 baklalı paslanmaz çelik bilezikle (Ref. IW328208) takılıyor.

Uniseks tasarımı yenilikçi özelliklerle birleşiyor

Lüks saat dünyasının öncü isimlerinden biri olan Patek Philippe, Aquanaut koleksiyonunun yeni üyesi Aquanaut Luce ile saatseverlerin karşısına çıkıyor. Uniseks tasarımı ve yenilikçi özellikleri ile dikkat çekiyor. Aquanaut Luce, 39.9 mm boyutundaki pembe altın kasasıyla estetik açıdan dengeli bir görünüm sunuyor. Özel tasarım, kasadaki pembe altın dokusu da modelin zarifliğini vurguluyor. Gri kadranlı olması, saatin üzerinde bulunan tüm komplikasyonların rahatça okunabilmesine sağlıyor. Aquanaut Luce'un en çarpıcı özelliklerinden biri, basit ay takvimine sahip olması. Yılda beş kez ayarlama gerektirerek, saatin her zaman doğru tarih ve günle kullanmasına olanak tanıyor. 18 ayar pembe altından üretilen kasası, Aquanaut Luce'un dayanıklılığını ve şıklığını artırıyor.

Otomatik kronograf model 100 adet üretildi

Saatin zarif dünyasında kendini kanıtlamış olan A.Lange & Söhne, saat tutkunlarının yüreklerini çarptıran yeni bir başyapıtla karşımızda: ilk otomatik kronograf modeli Odysseus Chronograph 100 adetle sınırlı bir sayıda tasarlandı. Saatin yaratıcıları, A.Lange & Söhne mühendisleri, saatin mekanik zarafetini ve günlük kullanımın işlevselliğini bir araya getirmeyi amaçlayarak 42,5 mm çapındaki paslanmaz çelik kasası içinde barındırdığı güçlü bir mekanizmaya sahip. 50 saatlik etkileyici bir güç rezervi sunarak saatin sürekli olarak doğru ve hassas bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Saat üç konumunda iki haneli tarih göstergesi bulunuyor, dokuz bölümünde ise haftanın günleri harflerle ifade ediliyor. 120 metreye kadar suya dayanabilme özelliğine sahip.

Saat ve sürdürülebilirlik buluşması

Chopard, ünlü L.U.C koleksiyonunun son üyesi olan L.U.C 1860 modeli, 1997 yılında hayat bulan ilk L.U.C modelinden ilham alarak tasarlandı ve markanın yüksek saatçilik geleneğini, mücevhercilikteki zanaatini yansıtıyor. Ancak bu kez, sadece estetik değil aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik odaklı bir yaklaşımın da izleri modelin her detayında görülüyor. Altının elde etmenin çevreye olan etkisi göz önünde bulundurularak, Chopard L.U.C 1860 modelinde etik altın kullanımı benimsendi. L.U.C 1860'ın kadranı, somon rengi gloşe deseni ile iki tonlu zenginlik sunuyor. 36,5 mm çapındaki kadran, özel Lucent Steel ™ alaşımının farklı ışıltısını yansıtıyor. Kadranın merkezinde yer alan saat 12 konumunda ise, tarihi Chopard logosunu çevreleyen zarif ve el işçiliği ile oyulmuş bir desen bulunuyor. Chopard L.U.C 1860'ın bütünlüğünü tamamlayan bir diğer unsur ise, atölyelerinde özel olarak üretilen antrasit gri damarlı dana derisi kayışı.