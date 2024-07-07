Kızılcık Şerbeti’nin Rüzgar’ı Yiğit Kirazcı’nın yeni adresi belli oldu
Geçen sezonun en çok izlenen dizilerinden Kızılcık Şerbeti’yle seyirci karşısına çıkan Yiğit Kirazcı sezon sonunda ekibe veda etmişti. Yiğit Kirazcı'nın yeni adresi belli oldu. Ünlü oyuncu yeni sezonda Hayat Hırsızı dizisiyle izleyici karşısına çıkacak.
Yiğit Kirazcı yeni yayın döneminde yeni dizisiyle ekranda olacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı oyuncu Hilal Saral’ın yöneteceği, Aybike Ertürk’ün yazdığı Hayat Hırsızı kod adlı diziyle anlaştı.
Yaz sezonunda CNBC-e’de ekrana gelen ‘Letterbox Türkiye’ yarışmasını sunan Kirazcı dizide Mehmet Ali rolüne hayat verecek ve Nur’un (Gonca Vuslateri) yasak aşkına hayat verecek.
Dizide çocukluğunu kabusa çeviren üvey annesi Nur’dan intikam almak için yıllar sonra onun evine başka bir kimlikle çalışmak için giren Leyla’nın hikâyesi ekrana taşınacak.
Dizide başlıca rolleri Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Halil İbrahim Ceyhan, Cengiz Bozkurt ve Zeyno Eracar canlandıracak.
Yiğit Kirazcı kimdir?
Yiğit Kirazcı,1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Burhaniyeli olan Kirazcı, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Bölümü mezunudur.
Üniversite yıllarında modellik yaptı, reklamlarda oynadı. Oyunculuk eğitimi aldı. Güllerin Savaşı, Seviyor Sevmiyor dizileri ile izleyicinin gönlünü fethetti. Başarılı genç oyuncu başrollerinde yer aldığı Baba Nerdesin Kayboldum filmiyle büyük bir uluslararası başarıya imza attı. Uluslararası Milano Film Festivali’nde Yabancı Film kategorisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. Ardından çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol alarak adından sıkça söz ettiren yakışıklı oyuncu başarılı işlere imza atarak kariyerine devam etmektedir.
Yiğit Kirazcı'nın Oynadığı Diziler
Yüzleşme / Levent / 2019
8. Gün / Ahmet / 2018
Seni Kimler aldı / Barış / 2017
Seviyor Sevmiyor / Tuna / 2016
Güllerin Savaşı / Mert/ 2014-2015
Vicdan / 2013
Sudan Bıkmış Balıklar / 2012
Mavi Kelebekler / Kosta / 2011
Son Tercih / Teoman / 2007
Yiğit Kirazcı'nın Oynadığı Filmler
İyi Oyun / Özer / 2018
Baba Nerdesin Kayboldum / Ali / 2018
Tabula Rosa / Sinan / 2015
Cin Geçidi (Kısa Film) / 2008