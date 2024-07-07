Kızılcık Şerbeti’nin Rüzgar’ı Yiğit Kirazcı’nın yeni adresi belli oldu

Yiğit Kirazcı yeni yayın döneminde yeni dizisiyle ekranda olacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı oyuncu Hilal Saral’ın yöneteceği, Aybike Ertürk’ün yazdığı Hayat Hırsızı kod adlı diziyle anlaştı.

Yaz sezonunda CNBC-e’de ekrana gelen ‘Letterbox Türkiye’ yarışmasını sunan Kirazcı dizide Mehmet Ali rolüne hayat verecek ve Nur’un (Gonca Vuslateri) yasak aşkına hayat verecek.

Dizide çocukluğunu kabusa çeviren üvey annesi Nur’dan intikam almak için yıllar sonra onun evine başka bir kimlikle çalışmak için giren Leyla’nın hikâyesi ekrana taşınacak.

Dizide başlıca rolleri Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Halil İbrahim Ceyhan, Cengiz Bozkurt ve Zeyno Eracar canlandıracak.

Yiğit Kirazcı kimdir?

Yiğit Kirazcı,1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Burhaniyeli olan Kirazcı, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Bölümü mezunudur.



Üniversite yıllarında modellik yaptı, reklamlarda oynadı. Oyunculuk eğitimi aldı. Güllerin Savaşı, Seviyor Sevmiyor dizileri ile izleyicinin gönlünü fethetti. Başarılı genç oyuncu başrollerinde yer aldığı Baba Nerdesin Kayboldum filmiyle büyük bir uluslararası başarıya imza attı. Uluslararası Milano Film Festivali’nde Yabancı Film kategorisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. Ardından çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol alarak adından sıkça söz ettiren yakışıklı oyuncu başarılı işlere imza atarak kariyerine devam etmektedir.

Yiğit Kirazcı'nın Oynadığı Diziler

Yüzleşme / Levent / 2019

8. Gün / Ahmet / 2018

Seni Kimler aldı / Barış / 2017

Seviyor Sevmiyor / Tuna / 2016

Güllerin Savaşı / Mert/ 2014-2015

Vicdan / 2013

Sudan Bıkmış Balıklar / 2012

Mavi Kelebekler / Kosta / 2011

Son Tercih / Teoman / 2007

Yiğit Kirazcı'nın Oynadığı Filmler

İyi Oyun / Özer / 2018

Baba Nerdesin Kayboldum / Ali / 2018

Tabula Rosa / Sinan / 2015

Cin Geçidi (Kısa Film) / 2008