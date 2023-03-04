Koruyucu aileliğe ilgide büyük artış yaşanıyor! Tüm merak edilenler
Depremle birlikte evlat edinme ve koruyucu ailelik uygulamalarına ilgi yükseldi. Farklı ilçelerde her gün bilgilendime toplantıları yapılıyor. Depremzede çocukların bu kapsamda olmadığını öğrenenler hayal kırıklığı yaşasalar da sosyal hizmetler müdürlükleri önemli bir farkındalığa imza atıyor. Evlat edinme, koruyucu aile ve gönüllü aileye ilişkin merak ettikleriniz yazımızda...
Deprem sürecinde tüm toplumun duyarlılığının en yüksek olduğu konulardan bir tanesi, çocukların korunması ve bakımı oldu. Bu kapsamda da koruyucu ailelik uygulamasına yönelik bugüne kadar görülmemiş bir ilgi yaşandı.
İstanbul’un farklı ilçelerinde hemen her gün “Koruyucu Aile Bilgilendirme Toplantısı” düzenleniyor. Hem sabah hem de öğleden sonra gerçekleştirilen toplantılara ilgi olduça yoğun. Geçtiğimiz günlerde Kadıköy Halk Eğtim Mekezi’nde gerçekleştirilen toplantıda katılımcılar evlat edinme, koruyucu ailelik ve gönüllü ailelik uygulamaları ile ilgili bilgilendirildiler. Ancak söz konusu uygulama, depremzede çocuklar için söz konusu değil. Depremzede çocuklardan refakatçisi bulunamayanların refakatçi araştırması devam ediyor, anne ve babaları bulunamayanlarda da öncelik akrabalara veriliyor. Evlat edindirme süreci başlayacak olsa dahi -ki bunun kısa bir dönemde olması sözkonusu değil- çocuğun öncelikle gerekli psikolojik destekleri alması gerekiyor. Evlat edindirme sürecinin kendisi zaten yaklaşık 3-4 yılı buluyor.
Koruyucu ailelik talebi yüksek
Koruyucu ailelik uygulaması kapsamına giren çocuklar ise sadece ailesi hayatta olanlar. Yani depremde ailelerini kaybetmiş çocukların zaten koruyucu aile uygulaması kapsamında olması mümkün değil.
Sosyal Hizmet Merkezleri ilginin hiç olmadığı kadar yükseldiği bu süreci aile ihtiyacı duyan tüm çocuklar için en fazla fayda yaratacak şekilde değerlendirmeye çalışıyor ve toplumu koruyucu aile kavramı ile tanıştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar.
Her çocuğun ihtiyacı, güvenli bağlanma
Çünkü her çocuğun sıcak bir aile ortamına, şefkate ve güvenli bağlanmaya ihtiyacı var. Çocukluk döneminde güvenli bağ kurma ihtiyacını karşılayamamış bireylerin sağlıklı ilişkiler kurması mümkün olamıyor. Sağlıklı toplumlar inşa etmek için çocuklara bu şefkati verebilmek çok önemli. Koruyucu aile olmak oldukça yüce gönüllülük gerektiren bir durum. Zira insanların çekimser davranmasına neden olan en önemli durum, çocuğun ailesinin yaşıyor, çocuğun belirli periyotlarla ailesiyle görüşüyor olması ve bir gün ailenin çocuğu geri alma hakkının bulunması.
Çocuğu geri alma oranı düşük
Yani koruyucu aile olduğunuzda ama 1 yıl ama 10 yıl ne kadar zamanınız varsa bir insanın hayatına dokunmayı ve değer yaratmayı tercih ediyor, hayatınızı ona göre şekillendiriyorsunuz. Bir gün öz aile çocuğa uygun şartları sağlayabilir duruma geldiğinde çocuğunu alabiliyor ve belki de ömür boyu bir daha hiç görememe ihtimaliniz olduğunu bilerek çocuğa mevcut zamanınınızda refakat ediyorsunuz. Çocuklarını geri alan ailelerin oranı oldukça düşük. İstanbul için bu oran son yıllarda yüzde 1 olarak gerçekleşmiş.
3 farklı uygulama söz konusu
Bu kapsamda 3 farklı uygulama söz konusu. Ve genellikle birbirleriyle karıştırılıyorlar. Bunlar:
- Evlat edinme,
- Koruyucu aile ve
- Gönüllü aile uygulaması.
KORUYUCU AILE
Koruyucu aile hizmeti nedir?
Koruyucu aile, çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocukların kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan uygun aile ya da kişilerdir. Bu hizmette amaç; korunma ve bakım altındaki çocuğun, normal hayatını devam ettirmesini sağlamaktır. Koruyucu aile olmak üzere başvurabilir miyim? Evli olmayanlar başvurabilir mi?
Evli ya da bekar herkes aşağıdaki koşulları sağladığı takdirde koruyucu anne, baba ya da aile statüsüne kavuşabilir;
- T.C. vatandaşı iseniz
- Sürekli Türkiye’de ikamet ediyorsanız
- 25-65 Yaşları arasındaysanız
- En az ilkokul mezunu iseniz
- Düzenli bir gelire sahipseniz
- Çocuğun biyolojik anne-babası ya da vasisi değilseniz başvuruda bulunabilirsiniz.
Çocuk benimle ne kadar süre kalacak?
Çocuğun korunma altına alınma nedenine bağlı olarak öngörülen hizmet uygulama planı kapsamında değişkenlik gösterecektir. Uzun yıllar sizinle kalabileceği gibi belirli bir süreden sonra biyolojik ailesine döndürülme ihtimali de bulunmaktadır.
Evlat edinme ile koruyucu aile farkı nedir?
Evlat edinme, çocuğun velayetinin evlat edinene mahkeme kararıyla devredilmesidir. Koruyucu aile çocuğun bakım, yetişme ve eğitim sorumluluğunu devlet ile paylaşılırken çocuğun velayeti biyolojik ailesinde kalır.
Koruyucu aile yanındaki çocuklar biyolojik aileleriyle görüşür mü?
Çocuğun biyolojik ailesi ile görüşme hakkı vardır. Görüşmesi uygun görülürse İl müdürlüklerinde sosyal çalışma görevlilerinin eşlik ettiği bir ortamda görüşebilirler.
GÖNÜLLÜ AİLE
Gönüllü ailelik nedir?
Gönüllü aile olduğunuzda kuruluşta korunma ve bakım altında bulunan çocuklara kuruluş tarafından uygun bulunan dönemler içerisinde kendi ilgi, yetenek ve eğitimleriniz doğrultusunda katkı vermek amacıyla yaptığınız ziyaretlerin yanı sıra uygun bulunan çocukları hafta sonu ya da resmi tatil ve özel günlerde yatılı olarak evinizde misafir ederek hizmet verirsiniz.
Nasıl gönüllü aile olunur?
Bulunduğunuz ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü veya Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’ne bizzat başvuruda bulunmanız ilk basamağı oluşturuyor. Kuruluşa vereceğiniz dilekçe ile gönüllü olmak istediğinizi bildirmelisiniz. Gönüllülerle yapılan görüşme ve değerlendirme sonucunda 2-3 haftalık deneme süreci gerçekleşiyor. Kurum tarafından istenen resmi evraklar teslim edildikten sonra gönüllü kimlik kartı çıkarılıyor ve sözleşme imzalanıyor. Kurum tarafından belirlenen gün ve saatlerde ziyaretlerin gerçekleşmesiyle birlikte gönüllü anne, gönüllü baba, gönüllü abi ve abla olabiliyorsunuz.
Gönüllü ailelikte dikkat edilmesi gereken konular neler?
- Her hafta belirlenen gün ve saatte kurumda çocuklarla birlikte olmak,
- Çocuklara söz vermemek ve vaatte bulunmamak,
- Çocukların yaşantıları, aileleri ile ilgili sorular sormamak,
- Çocuklara acıyarak yaklaşmamak,
- Çocuklara yönelik fotoğraf ve kamera çekimi yapmamak,
- Hiçbir çocuğu ayırmadan hepsi ile eşit ilgilenmek,
- Kurumun düzen ve tertibine direk müdahale etmemek.
EVLAT EDINMENIN ŞARTLARI
Evlat edinme nedir?
Evlat edinme, durumu evlat edindirilmeye uygun olan çocukla, durumu evlat edinmeye uygun kişi/ eşler arasında hukuki bağlar sağlanarak, çocuk- ebeveyn ilişkisinin kurulmasıdır.
Evlat edinmek üzere başvurabilir miyim?
Siz ve eşiniz otuz yaşını doldurmuş veya en az beş yıldan beri evli iseniz evlat edinmek üzere başvuruda bulunabilirsiniz.
Evli olmayan kişiler başvuruda bulunabilir mi?
Evlât edinmek isteyen ve evli olmayan kişinin otuz yaşını doldurmuş bulunması koşulu aranır. Evli olma şartı yok. Ancak evli olmayanlar birlikte evlat edinemezler.
Koruma altındaki her çocuk evlat edinilebilir mi?
Bir çocuğun evlat edinme hizmetinden yararlandırılabilmesi için koruma altında olsun ya da olmasın durumunun hukuksal olarak uygun olması gerekmektedir. Bu nedenle kuruluşlarımızda korunma ve bakım altında bulunan tüm çocuklarımızın evlat edindirilmesi mümkün olamamaktadır. Çocuğun durumunun hukuksal olarak uygun olması demek, anne ve babasının rızasının olması ve bu rızanın, mahkemede sözlü veya yazılı olarak açıklanarak tutanağa geçirilmesi anlamına gelir.
Çocuğun biyolojik ebeveyni ortaya çıkabilir mi?
Evlat edinilen her çocuğun biyolojik ebeveyni günün birinde ortaya çıkarak çocuğunu arayabilir. Verilen rıza kararından vazgeçme riski her zaman bulunmaktadır.
Çocuğun biyolojik ebeveynine evlat edinilen ailenin iletişim bilgileri kurum tarafından verilir mi?
Evlat edinme ile ilgili dosya bilgileri gizlilik ilkesine uygun olarak arşivlenir. Evlat edinme ile ilgili kayıtlar, belgeler ve bilgiler mahkeme kararı olmadıkça veya evlatlık istemedikçe hiçbir şekilde açıklanamaz