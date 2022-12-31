Köşeli kadranın dayanılmaz güzelliği; Glashütte Original

Son yılların en popüler kadran biçimi olan köşeli tarzlar saat firmaları tarafından titizlikle tasarlanan modellere dönüşüyorlar. Özellikle Glashütte Orginal Alman çizgilerini, detaycılığı ve hassasiyetini taşıyan karakteristik bir marka.

Koleksiyonlarını oluştururken tarzından ödün vermeyen emin adımlarla ölçüsünü hiç değiştirmeden ilerlerken, küçük farklılıklar yaptığı Glashütte Orginal Seventies Chronograph Panorama Date “Fab Green” modeli de iddialı saatlerden biri oldu. Tanıtıldığı andan itibaren özellikle renkli lansmanı ile çok dikkat çekiyor. Retro görünümlü saat Alman saat ustalığının güvencesi ile sunuluyor.

Glashütte Original, retroyu yeni hissettirmenin bir yolunu Glashütte Original Seventies Chronograph Panorama Date modeli ile başarıyla sunuyor. İlk kez tanıtıldığı 2014’te eleştirel beğeni toplayan bu krononun modern kasası ilhamını Uzay Çağı tasarımlarından alıyor. Özellikle kadran üzerinde oynadığı küçük oyunlar ile Glashütte Orginal sevenlerini mutlu eden bir marka. Fab Green yeni kadran tarzı degrade uygulanan yeşil rengin üzerinde Super-LumiNova kaplı siyah indeksler ve ibreleri ‘70’lerin esintisi ile yerleştirilmiş. 100 metre su basıncına dayanıklı, 70 saat güç rezervi ile uzun süre çalışabiliyor. Ayrıca spor ama gizlice şehir şıklığını da taşıyor. Yeşil kadranlar büyük bir trend haline gelmeden önce bile bu dinlendirici renk, Glashütte Original’ın bir özelliği halindeydi. Bu nedenle, köşeli kasa içerisinde yeşil kadranın geri dönüşü marka sevenlerini çok etkilendi.

Geçmişin tasarımının günümüze güzel bir yansıması. Tüm tasarımı 1970’li yıllardan ilhamını alarak günümüze gelmiş gibi duruyor. 40 X 40 mm paslanmaz çelik kasa çapı içerisinde şıklığını, tüm üretimi markanın kendi atölyelerinde üretildi. Ölçüleri unisex kullanım ve maskülen saat modeli seven kadınlar için de ideal. Panoramik tarih göstergesi, kadran kasa kenarında yer alan markanın simge kronograf baskı butonu ve kurma tacı bulunuyor. Üç farklı bilezik çeşidi bulunuyor; nubuk veya siyah kauçuk ve paslanmaz çelik.