Kredi kartı harcamalarını azaltmak hayal değil! İşte kredi kartı borcundan kurtulma yöntemleri...

Kredi kartları, alışverişlerde sıklıkla kullanılan ödeme yöntemlerinden biri. Çeşitli kampanyalar ve taksit imkânı sunması, kredi kartlarını daha da cazip kılıyor. Belli bir zaman sonra hesapsızca yapılan kredi kartı harcamaları ise sizi borç sarmalına sokar. Siz de atacağınız basit ama etkili adımlarla kredi kartı borcunuzdan kurtulabilir, harcamaları azaltabilirsiniz.

Ay sonu geldiğinde biriken kredi kartı ödemeleri sizi kara kara düşünmeye sevk eder. Gelen ekstreye baktığınızda "Keşke bu harcamayı yapmasaydım." dediğiniz zamanlar olur. İşte bu noktada yapacağınız bazı değişikliklerle kredi kartı borçlarınızı azaltabilir hatta borçlardan tamamen kurtulabilirsiniz. İşte detaylar...

Belli Bir Seviyede Finansal Okuryazarlığınız Olsun

Kredi kartı borçlarınızı ve faizlerini öderken belli bir seviyede finansal bilginiz olması gerekir. Kredi kartı borcunuzun asgarisini ödediğinizde ne olur, gecikme faizi ne kadar gelir gibi konuları bilmek; harcamalarınızı ve ödemelerinizi düzenlemede size yardımcı olur. Finansal okuryazarlık ani olarak büyük miktarlarda alışveriş yapmanızı önler ve borcunuzu geciktirmeden ödemenin önemini kavramanıza yardımcı olur.

Mümkünse Tek Bir Kredi Kartı Kullanın

Birden fazla kredi kartı kullandığınızda limiti biten karttan diğerine geçerek harcamaya devam etme riskiniz oldukça muhtemel. Kredi kartlarını bir borçlanma aracı olarak görmek yerine ödeme aracı olarak görürseniz birden fazla kredi kartına ihtiyaç duymazsınız. Tek bir kredi kartına sahip olduğunuzda harcamaları ve borç takibini son ödeme zamanını kaçırmadan yapabilirsiniz.

Harcamalarınızı Not Alın

Büyük küçük fark etmeksizin yaptığınız tüm harcamaları not alın ve belli periyotlarla bunları inceleyin. Gereksiz harcamalarınızı belirledikten sonra tekrar bu harcamaları yapmamaya özen gösterin. Harcamalarınızı azaltmanızla beraber kredi kartı için ödeyeceğiniz borç ve faiz miktarı da azalmış olacak.

Kredi Kartınızı Ara Sıra Evde Bırakın

Kendinizi harcama yapma konusunda dizginleyemiyorsanız kredi kartınızı evde bırakabilirsiniz. Böylece alışveriş merkezi ya da mağazalara gittiğinizde ani kararlarla alışveriş yapmanın önüne geçmiş olursunuz.

Borçlarınızı Transfer Edin

Birden fazla kredi kartı kullanıyorsanız tüm borçlarınızı en düşük faiz oranı sunan bankaya transfer edebilirsiniz. Böylece toplam faiz yükünüz azalır ve tüm borçlarınızı tek bir kartta görürüsünüz. Bu yöntem, ödemelerinizi daha kolay yapmanızı sağlar.

Borç Taksitlendirme Seçeneğini Düşünün

Kimi durumlarda borcun tamamını hatta bir kısmını bile ödeyecek maddi gücünüz olmayabilir. Böyle durumlarda bankanızdan borcunuzu taksitlendirmesini talep edebilirsiniz. Uygun faiz koşullarıyla borcunuzu taksitlendirip düzenli aralıklarla ödeyebilirsiniz.