Kumarda ne kadar kaybetti? Serdar Ortaç açıkladı

Pop müzik şarkıcısı Serdar Ortaç, ‘Serbest Vuruş’ adlı YouTube programına katıldı. Kumar alışkanlığıyla sık sık gündem olan Ortaç, “Kumarda ne kadar kaybettin” sorusuna da yanıt verdi.

Kumardaki kaybına ilişkin net rakam veremeyen Ortaç, “Her yerde ev vardı. Ali Sami Yen Stadı’nın yanında 10-11 katlı gökdelenim vardı. Rakam bulamıyorum, dünya gitti” dedi.

Kumar alışkanlığını “büyük eşeklik” olarak nitelendiren Serdar Ortaç, elinde sadece oturduğu evin kaldığını, onun da borçlarını ödediğini ifade etti.