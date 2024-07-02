La Casa De Papel’in yıldızı Luka Peroš ‘Mehmed Fetihler Sultanı’ dizisinde

Netflix’in ünlü suç gerilim dizisi 'La Casa de Papel'de Marsilya rolüne hayat veren Hırvat oyuncu TRT1’in 'Mehmed Fetihler Sultanı' dizisiyle el sıkıştı.

Geçen yıllarda da tatil için Türkiye'ye gelen ve turistik yerlerden paylaşım yapan Luka Peroš dün akşam 'Mehmed Fetihler Sultanı'nın başrol oyuncusu Serkan Çayoğlu’yla akşam yemeğinde buluştu.

Serkan Çayoğlu “Çok heyecanlıyız, çok fazla sahne paylaşamayabiliriz sette ama sürekli beraber olacağız. Dünya standartlarında oyuncularla çalışmak bizim için de çok güzel… Bakalım heyecanlıyız, biz sezon finalini öyle bir yerde bıraktık ki… Seneye heyecanlı ve ağır bir sezon olacak. Bu kez sıcaklarda başlayacağız, zor bir iş bizi bekliyor” dedi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; heyecanlı olduğunu belirten Luka Peroš, dizide kuşatma ustası Giovanni Giustiniani’ye hayat vereceğini anlattı.