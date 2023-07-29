Lahit mezar sandılar, beton dökülmüş kayaç çıktı!
Bolu'da bulunan ve lahit mezar olduğunu düşünülen yapının kayaç olduğu tespit edildi.
Haber Merkezi
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Bolu-Mudurnu karayolu üzerindeki boş arazide, küp şeklinde bir yapıyı lahit mezara benzetenler, yetkililere bilgi verdi.
Bölgeye gelen Bolu Müze Müdürlüğü yetkilileri ve arkeologlar, yapı üzerinde inceleme yaparak fotoğraflarını çekti.
Yetkililer lahit mezar sanılan yapının tarihi bir obje olmadığını, üzerine beton dökülmüş bir kayaç olduğunu belirledi.
İncelemenin ardından yetkililer, kendilerine ihbarda bulunan kişileri bilgilendirdikten sonra bölgeden ayrıldı.