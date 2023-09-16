Leyla Alaton: Sosyal sorumluluğun ilhamı sanattan alınabilir

İnsan, doğa, göç, doğal afet ve iklim sorunlarına sanatın gücüyle toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefleyen “Yeni Bir Dünyayı Hayal Edenler” sergisi kapsamında 13 Eylül Çarşamba günü Hicran Aksöz moderatörlüğünde iş insanı Leyla Alaton ve İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt’un katılımıyla 'Sosyal Girişimcilik ve STK'lar’ üzerine söyleşi gerçekleştirildi.

Sosyal girişimcilik ve sivil toplum kuruluşları üzerine ilham verici bir tartışma ortamı sunarak, bu alanlarda faaliyet gösterenler için önemli bir bilgi kaynağı oluşturan söyleşide, STK'ların sermayeleri, sürdürülebilirliği, bu süreçte yaşanan zorluklar ve motivasyonları ele alındı.

İş insanı Leyla Alaton, kadınların güçlenmesi ve toplumda daha fazla görünür olmaları konularına dikkat çekerek, sanat dünyasında da kadın sanatçıların daha fazla görünür olmaya başladığını ve bu sayının daha da artması için gereken desteği sağlamaya çalıştığını dile getirdi. Genç ve profesyonel sanatçıların eserlerini yakından takip ettiğini ve uluslararası platformlarla bir araya getirdiğini belirten Alaton, sanat yolculuğunda sanatçıların istikrarlı ve sabırlı olmaları gerektiğine vurgu yaptı.

İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt ise sivil toplum kuruluşlarının toplumda olumlu değişiklikler yapma potansiyelini ve etkisini vurguladı. Bozkurt, STK'ların sadece kaynak toplamakla kalmayıp aynı zamanda toplum bilincini artırma, eğitim, sanat ve sosyal yardım gibi alanlarda da önemli roller üstlenebileceğini ifade etti.

'Sosyal Girişimcilik ve STK'lar’ başlıklı söyleşi, toplumda pozitif değişiklikler yapma isteği ve motivasyonu kazandırmayı hedefleyen bir deneyim sunmanın yanı sıra, sosyal girişimciliğin ve STK'ların gücüne dair farkındalığı artırdı.

İklim değişikliğinden çevre sorunlarına, depremden salgın hastalıklara toplumda büyük yıkıma neden olan unsurların kişisel belleklerde yarattığı izdüşümlere odaklanan "Yeni Bir Dünyayı Hayal Edenler" sergisi, 15 Ekim’e kadar ücretsiz olarak Nişantaşı Taş Konak’ta ziyaret edilebilecek.