Londralı The Counter restoran lezzet tutkunlarını Bodrum’da ağırlıyor

Notting Hill-Londra’da 2022 yılında açılan The Counter farklı menüleri ile Yalıkavak Bodrum’da yer alacak. Şeflerin çalışma masası tezgâhtan esinlenen The Counter, adını alan restoranın logosunun dört köşesindeki L şekli de tezgâhı simgeliyor. The Counter’da hem içki hem de yemek menüsü bölgenin öne çıkan malzemeleri mevsiminde kullanılarak hazırlanıyor. Şef Kemal Demirasal, başlangıçlar, ara sıcaklar ve ana yemekler dahil olmak üzere paylaşma dinamiğine dayalı şekilde tasarladığı yemekler arasında ilk ziyarette mutlaka tadılması gerekenleri; “Balon Ekmek ve eşlikçileri, Çikolatalı Babagannuş, Kuru Cacık, İzmir Söğüş, Küşleme Tatari, Humus, Borani, İçli Köfte, Satır, Çöp Şiş, Kibrit Patates ve Közlenmiş Şeker Soğan” olarak sıralıyor.

Kokteyllerde yerel malzeme kullanımı öne çıkıyor

Alancha Restaurant başta olmak üzere akılda kalan konseptlerin yaratıcısı Şef Kemal Demirasal’ın The Counter menüsünü, bu yaz Avantgarde Yalıkavak’ta Avantgarde Collection Corporate Şefi İlker Erdoğan hazırlıyor. Egeli Şef Kemal Demirasal, köklerine dönerek Anadolu’nun bölgesel mutfaklarına Ege dokunuşlarını yansıtan füzyon bir menü hazırladı. Demirasal, Avantgarde Yalıkavak’a özel menüsüne İzmir kokoreç, deve sucuklu ahtapot, Tarsus kuşgözü ve Denizli tandırını ekledi. Menüde ayrıca beyaz çikolata ile hazırlanan Babagannuş’un, Küşleme Tatari’nin, Ballı Muhammara’nın yanı sıra Antalya Piyazı, Antakya İçli Köftesi, Ortaklar Çöp Şiş’i ve İzmir usulü kelle söğüş gibi klasikler de yer alıyor. Türk mutfağının lezzetlerinin damak tadına özel birer şarap ile eşleştirildiği menüye birbirinden seçkin Türk şarapları eşlik ediyor. Counter By The Sea aynı zamanda eşsiz bir kokteyl menüsünü de misafirleriyle buluşturuyor. Avantgarde Yalıkavak’ın sunduğu gastronomi deneyiminin ana eksenlerinden biri olan yerel malzeme kullanımının öne çıktığı kokteyllerde alışılmışın dışında tatlarla yepyeni lezzetler doğuyor. Cihan Anadolu’nun hazırladığı özel menüde; Satır Kıyma, Aslan Sütü, Kazandibi, Eşkıya, Şalgam ise öne çıkan kokteyllerden bazıları…

Menüdeki seçkin lezzetler hazırlanırken içeriğinde yer alan ürünlerin orijinal bölgesindeki yerel üreticiden alınmasına özen gösteriliyor. Güneydoğudan Akdeniz’e ve Ege’ye uzanan Anadolu mutfağını kapsayan ve çağdaş şekilde Şef Kemal Demirasal tarafından yorumlanan Counter menüsü, Avantgarde Yalıkavak misafirperverliğiyle sunuluyor.