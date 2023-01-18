Masterchef'in şampiyonu Metin Yavuz oldu

Four Seasons Sultanahmet’e staj yapmak üzere 2015 yılında katılan ve aşçılığa olan ilgi ve yeteneğini birlikte çalıştığı Four Seasons’ın deneyimli şefleriyle daha da artıran Metin Yavuz, MasterChef Türkiye Yarışmasında birinci oldu. Ailesinin ve çalışma arkadaşlarının teşvikiyle yemek programına katılan ve sezon boyunca kusursuz biçimde yarışarak finale kalmayı başaran Yavuz, final gecesinde hazırladığı üç aşamalı menü ile şampiyon oldu.

Metin Yavuz kimdir?

Bolu Mengen doğumlu olan, aileden gelen aşçılık mesleğini geliştirmek için Mehmet İhsan Mermerci Turizm Otelcilik Lisesinde okuyan ve lise stajını yapmak üzere Four Seasons Sultanahmet’e başlayan Yavuz, 2015 yılından itibaren otelin mutfağında yaratıcı lezzetlere imza atıyor. Sürekli olarak kendisini geliştiren Yavuz, 2019 yılında ise Chaine Des Rôtisseurs Derneği tarafından düzenlenen Jeunes Chefs Rôtisseurs’a (Ulusal Genç Şefler Yarışması) katılarak birinci olmuş ve Kanada’da ülkemizi başarıyla temsil etmişti.