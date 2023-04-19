Matlaşmış bardaklarınızı yenilemenize gerek yok! Bardaklarınızı bu malzemelerle ovalarsanız...

Matlaşan ve rengini kaybeden bardakları kimse sevmez ancak birçok kişi, bardakları eski parlaklığına nasıl kavuşturacağını bilmiyor. Oysa evde kolayca bulabileceğiniz malzemelerle bardaklarınızı parlatmanız mümkün! İşte, bardaklarınızı yeni alınmış gibi gösterecek yöntemler...

İncir Yaprakları ile Bardak Parlatma

İncir yaprakları, matlaşan ve rengini kaybeden bardaklar için oldukça faydalı. Yapmanız gereken iki şey var:

- Önce incir yapraklarını bardakların yüzeyine iyice sürtün.

- Ardından bir tencerenin içine bardakları ve incir yapraklarını koyup tencereyi su ile doldurun ve suyu kaynatın.

Su, Limon ve Tuz ile Bardak Parlatma

Pek çok farklı ev işinde kullanılan su, limon ve tuz üçlüsünü bardaklarınız için de tercih edebilirsiniz.

- Bir tencerenin içine suyu, limonu ve tuzu ekleyin.

- Ardından tencereyi su ile doldurun ve bir kaşık yardımıyla iyice karıştırın.

- Tencereye bardakları ekleyin.

- Suyu kaynatın ve 15-20 dakika sonra tencereyi ocaktan alın.

- Bardaklarınızı ılık su ile durulayın.

Diş Macunu ile Bardak Parlatma

Bardaklarınızı ilk günkü hâline getirmek istiyorsanız işinizi diş macunu ve fırçası ile kolayca halledebilirsiniz. Bunun için:

- Kullanmadığınız bir diş fırçasına macun sürün ve sonrasında tıpkı dişlerinizi fırçalar gibi bardağın hem içini hem dışını iyice ovalayın.

- Ovalama sonrasında ılık su ile bardağınızı yıkayıp durulayın.

Karbonat ile Bardak Parlatma

Çaydanlıklardan tencerelere birçok farklı eşyanın temizliği için kullanılan karbonat, bardakları parlatmak için de son derece etkili. Sadece karbonat ve bulaşık süngeri kullanarak bardaklarınızı pırıl pırıl yapabilirsiniz.

- 1 yemek kaşığı kadar karbonatı bir kaba koyun ve hafifçe ıslattığınız bulaşık süngerini karbonata iyice sürün.

- Ardından bulaşık süngeri ile bardakların her yerini yumuşak bir şekilde ovalayın. Bu esnada süngerin mutlaka yumuşak kısmını kullanın, kazıyıcı tarafı kullanırsanız istenmeyen çizikler ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Çamaşır Suyu ile Bardak Parlatma

Sararmış, puslanmış ve matlaşmış bardaklarınızı çamaşır suyu kullanarak ilk günkü hâline döndürebilirsiniz.

- Bardak adedine bağlı olarak bir miktar çamaşır suyunu geniş bir leğene dökün.

- Ardından bardakları bu leğene koyun ve bardakların üzerini geçecek kadar kaynar su ekleyin.

- Birkaç saat bekledikten sonra bardakları alın ve durulayın