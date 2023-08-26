'Maya Kraliçesi' Marmaris'te: Uzunluğu 94 metre; 20 personel görev yapıyor
Meksikalı iş adamı Alberto Bailleres Gonzalez'in Mayan Queen 4 isimli lüks yatı, iki günlük liman ziyareti için Muğla'nın Marmaris ilçesine uğradı.
Cayman Adaları bayraklı 93 metrelik yat, Marmaris Cruise Port Limanı'na yanaştı.
Uluslararası yat internet sitelerinde dünyanın en zengin Meksikalı iş insanları arasında gösterilen Alberto Bailleres Gonzalez'e ait olduğu belirtilen 4 katlı süper lüks yat "Mayan Queen 4", yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.
Büyük iskelede iki gün kalacağı öğrenilen yatın, daha sonra ilçeden ayrılarak mavi turuna devam edeceği belirtildi.
Dünyanın sayılı lüks yatları arasında gösterilen yatın, 2008'de Almanya'nın Hamburg şehrinde inşa edildiği öğrenildi.
20 personel görev yapıyor
20 knot seyir hızına sahip yatta 20 personelin görev yaptığı ve 16 misafir odasının bulunduğu bildirildi.
Öte yandan, Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 164 metre uzunluğunda 22 metre genişliğindeki 6 katlı ultra lüks yatı "Eclipse" de Albatros Marina büyük iskelede liman ziyaretini sürdürüyor.