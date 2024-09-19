Mersin'de "Ayak Parmağı Yiyen" dev su böceği tespit edildi
Mersin’de, tatlı sularda yaşayan ve halk arasında "ayak parmağı yiyen" olarak bilinen dev su böceğinin iki türü, Mersin sahil kıyısında ilk kez deniz ortamında gözlemlendi.
Meryem KARADAĞ
Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Deniz Ayas, dev su böceklerinin genellikle tatlı sularda büyük kurbağaları ve balıkları avladığını ancak deniz kıyısında ilk kez görüldüğünü belirtti. Ayas, bu türün Akdeniz ülkelerinde, özellikle Kıbrıs, İtalya ve Rodos adasında yaygın olarak bilindiğini söyledi. Dev su böceklerinin geniş bir coğrafi dağılıma sahip olduğunu, Pakistan, Hindistan, Nepal, Burma, Balkanlar ve Anadolu gibi bölgelerde yaşadığına dikkat çeken Ayas, son dönemde bu türün tatlı sulardan deniz ekosistemine geçiş yapma yeteneği gösterdiğini ve Mersin’deki gözlemin ise bu adaptasyon sürecinin bir parçası olduğunu açıkladı.
Dev su böceklerinin tatlı sularda beslenirken insanlara zarar verebileceğine dair bazı kayıtlar bulunduğunu bilgisini veren Ayas, "Bu türün parmak koparma gibi bir etkisi olmasa da, insanları yaralayabileceğine dair bilgiler mevcut" dedi. Mersin Üniversitesinin bu türün ekosistem üzerindeki etkilerini ve potansiyel turizm risklerini değerlendiren bir proje başlattığına da değinen Ayas, “Bu türlerin turizmi etkileyeceğini düşünüyoruz. Akkum Plajı ve Boğsak Koyu’nda tespit ettik. Eğer çok yaygınlaşırsa, çıplak ayakla plajlara girildiğinde bu böcek ayaklarda yaralar oluşturacak düzeydedir. Geçmişte bazı vakalar görülmüştür. Şu an bu böceğin izini araştırıyoruz. Eğer ki artışlar görürsek gerekli önlemleri alacağız” diye konuştu.
“Dev su böceğine karşı bölgesel önlemler alınmalı”
Dev su böceğinin popülasyonunu izlemeyi planladıklarını belirten Ayas, böceğin deniz ekosistemindeki rolü ve insan sağlığı üzerindeki etkileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışmaların devam edeceğine vurgu yaptı. Ayrıca, bu türün deniz kıyılarında daha fazla yayılmasının önüne geçmek için bölgesel önlemler alınabileceğe dikkat çeken Ayas, Kıbrıs sahillerinde görülen dev su böceğinin şuanda Mersin’de de tespit edildiğini ve Adana, Mersin, Hatay ve Antalya bölgelerinde de bu türün bulunma olasılığının yüksek olduğunu vurguladı. İleri zamanlarda, yerel halkın, yüzücülerin ve turistlerin bu böceği tanıması gerektiğini dile getirdi.