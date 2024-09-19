Mersin'de "Ayak Parmağı Yiyen" dev su böceği tespit edildi

Meryem KARADAĞ

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Deniz Ayas, dev su böceklerinin genellikle tatlı sularda büyük kurbağaları ve balıkları avladığını ancak de­niz kıyısında ilk kez görüldü­ğünü belirtti. Ayas, bu türün Akdeniz ülkelerinde, özel­likle Kıbrıs, İtalya ve Rodos adasında yaygın olarak bi­lindiğini söyledi. Dev su bö­ceklerinin geniş bir coğra­fi dağılıma sahip olduğunu, Pakistan, Hindistan, Nepal, Burma, Balkanlar ve Anado­lu gibi bölgelerde yaşadığına dikkat çeken Ayas, son dö­nemde bu türün tatlı sular­dan deniz ekosistemine geçiş yapma yeteneği gösterdiğini ve Mersin’deki gözlemin ise bu adaptasyon sürecinin bir parçası olduğunu açıkladı.

Dev su böceklerinin tatlı sularda beslenirken insan­lara zarar verebileceğine da­ir bazı kayıtlar bulunduğu­nu bilgisini veren Ayas, "Bu türün parmak koparma gibi bir etkisi olmasa da, insan­ları yaralayabileceğine dair bilgiler mevcut" dedi. Mer­sin Üniversitesinin bu türün ekosistem üzerindeki etki­lerini ve potansiyel turizm risklerini değerlendiren bir proje başlattığına da değinen Ayas, “Bu türlerin turizmi et­kileyeceğini düşünüyoruz. Akkum Plajı ve Boğsak Ko­yu’nda tespit ettik. Eğer çok yaygınlaşırsa, çıplak ayakla plajlara girildiğinde bu bö­cek ayaklarda yaralar oluştu­racak düzeydedir. Geçmişte bazı vakalar görülmüştür. Şu an bu böceğin izini araştırı­yoruz. Eğer ki artışlar görür­sek gerekli önlemleri alaca­ğız” diye konuştu.

“Dev su böceğine karşı bölgesel önlemler alınmalı”

Dev su böceğinin popülasyonunu izlemeyi planladıklarını belirten Ayas, böceğin deniz ekosistemindeki rolü ve insan sağlığı üzerindeki etkileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışmaların devam edeceğine vurgu yaptı. Ayrıca, bu türün deniz kıyılarında daha fazla yayılmasının önüne geçmek için bölgesel önlemler alınabileceğe dikkat çeken Ayas, Kıbrıs sahillerinde görülen dev su böceğinin şuanda Mersin’de de tespit edildiğini ve Adana, Mersin, Hatay ve Antalya bölgelerinde de bu türün bulunma olasılığının yüksek olduğunu vurguladı. İleri zamanlarda, yerel halkın, yüzücülerin ve turistlerin bu böceği tanıması gerektiğini dile getirdi.