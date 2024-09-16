Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen atandı: Doktor olarak Bingöl, Yaylıdere'de göreve başlıyor

Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, 20 finalist arasından seçilerek Türkiye'nin en güzel kızı ünvanını kazandı. 24 yaşındaki Bilgen, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olmasının yanı sıra güzellik yarışmasında birincilik tacını taktı.

Miss Turkey 2024 birinci seçilmesinin ardındanı yaptığı açıklamalarda Türkiye Güzeli seçilmeden önce hekim ünvanını aldığını söyleyen İdil Bilgen, bu iki ünvanın birbirini tamamladığını düşündüğünü belirtti.

Bilgen, "Ben buraya hâlâ bir hekim olarak katılmış oldum ve bu benim kesinlikle ilk ünvanım. Bunu gururla hayat boyu, mesleğim boyunca taşıyacağım. Türkiye Güzeli ünvanı da bence çok anlamlı, çok önemli bir ünvan. Bunu taşımaktan gurur duyuyorum" dedi.

Öte yandan, genç doktor İdil Bilgen'in Sağlık Bakanlığı'nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasıyla Bingöl'ün Yayladere ilçesindeki Toplum Sağlığı Merkezi'ne atandığı ortaya çıktı. Hem tıp kariyerini hem de güzellik kraliçesi ünvanını bir arada yürütecek olan Bilgen'in bu göreve atanması, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.