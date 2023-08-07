Mor aronyayı ‘kapsül’e sokan kız kardeşler Yalova’da tesis kuruyor

Mehtap HALICI

Girişimci iki kız kardeş Aynur Rona ve Songül Koç… Hayata geçirdikleri “Mor Aronya” markasıyla iş dünyasına adım attılar. Meyveyi işleyerek kapsül ve efervesan tablet olarak da sunan girişimci kardeşler, üretime de başlayacak.

İki kardeşin aronya ile tanışmaları, ilk olarak Songül Hanım’ın eşi Mehmet Koç’un bir yurt dışı seyahatinde meyveyi tatmasıyla başlıyor. Seyahat dönüşünde Mehmet Bey, meyvenin tadı ve sağlık üzerindeki etkilerini ailesiyle birlikte araştırmaya başlayınca iki kız kardeş için de girişimciliğin kapıları açılıyor.

Bu arada Yalova Atatürk Bahçe Bitkileri Enstitüsü’nün aronya için detaylı çalışmalarını da gören Aynur Rona ve Songül Koç, meyveyi yetiştirmek için ekim alanı aramaya başlıyor. 2019 yılında Yalova’da bulunan arazilerinde araştırmalarını deneme ekimiyle sürdüren iki kardeş, 2020’de ise markalaşma kararı alıyor. Mor Aronya markası ile dünyada aronya üretiminde ilk beş firmadan biri olan Polonyalı şirket Biojuice ile de distribütörlük anlaşması imzaladılar.

Mor Aronya bugün Kırklareli’nde 215 dönüm, Yalova’da 4 dönüm ekili arazisinde 100 bin fidan ile kendi aronyalarını yetiştiriyor. Hem kendi yetiştirdiği hem de anlaşmalı çiftçilerden aldığı aronyaları analizlerden geçiren mor aronya, en doğal ve en yüksek antioksidan oranına sahip meyveleri katma değerli ürün haline getiriyor. Yüzde 100 aronyadan üretilen freeze dry yönetimiyle kurutulmuş aronya, aronya sirkesi, tozu, suyu, kurusu, konsantresi, reçeli, marmelatı ve çiğnenebilir jel formu başta olmak 10’un üzerinde çeşit ürünü müşterilerin kullanımına sunuyor.

800 ton işleme yapmak istiyor

Şimdi Aynur Rona ve Songül Koç, aronya ve diğer berry grubu meyveleri işleyebilecekleri bir tesis kurmak için kolları sıvadı. Tesisi, gerek konumu gerekse de aronyanın tanıtımının yapıldığı bölge olarak bilinen Yalova’da açmayı hedeflediklerini anlatan Rona, planlarını şöyle aktardı: “Araştırmalarımızda başlangıç için 2 bin metrekarelik bir üretim tesisinin yeterli olacağını düşünüyoruz. Bu yatırımla birlikte aronya hasat ederek üretimde kullandığımız tüm aronyaları kendi bahçelerimizden karşılamayı amaçlıyoruz. Hasattan şişelemeye varana kadar tüm süreçler için minimum 80 kişilik bir istihdam hedefliyoruz. Bu tesiste yıllık 800 ton aronya ve berry (üzümsü) grubu meyve işlemeyi planlıyoruz.”

Dünya genelinde 54 bin 68 ton aronya üretimi gerçekleştiriliyor

Son dönemin oldukça popüler meyvelerinden mor aronya, yüksek antioksidan değeriyle tüketicilerin, yüksek getirisiyle de üreticilerin ilgisini çekiyor. Ülkemize 2012 yılında gelen aronya, 1900’lü yılların başında anavatanı Kuzey Amerika’dan Rusya’ya getirilerek yetiştirilmeye başlandı. Bugün en büyük üretici ülke konumunda ise Polonya yer alıyor. Verilere göre dünya genelinde toplam 7 bin 791 hektar alanda 54 bin 68 ton aronya üretimi gerçekleştiriliyor.