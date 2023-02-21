O şartları taşıyan herkes başvuru yapabilir! Devletten elektrik ve doğal gaz yardımı nasıl alınır?

Yardıma muhtaç hanelere devlet tarafından doğal gaz ve elektrik desteği sağlanıyor ancak herkesin bu desteklerden yararlanması mümkün değil. Peki, devletten elektrik ve doğal gaz yardımını kimler alabilir? Yardım almak için nasıl başvuru yapılır ve hangi şartları taşımak gerekir? İşte, konu ile ilgili tüm detaylar…

Doğal Gaz Tüketim Desteği Programı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Doğal Gaz Tüketim Desteği ile hanelere 900-2.500 TL aralığında para desteği veriliyor. Ödenen miktar haneye göre değişiklik gösterirken yardım alabilmek için bazı şartlar bulunuyor. O şartlar ise şöyle:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Doğal gaz arzı bulunan bir bölgede ikamet ediyor olmak,

- İkamet edilen adreste faturalı veya ön ödemeli doğal gaz aboneliğinin bulunması,

- Faturanın mesken abone grubuna ait olması ve SYD Vakfı tarafından hak sahipliği kararının verilmesi.

Doğal Gaz Tüketim Desteği'ne Nasıl Başvurulur?

Devlet destekli doğal gaz yardımı için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak isteyenler, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasını açarak işlemleri gerçekleştirebilirler. İlgili başvurudan onay alındığı takdirde ödemeler PTT üzerinden yapılıyor. Destek almaya hak kazananlar, doğal gaz faturalarını PTT'ye ibraz ederek yardımdan faydalanabilir.

Elektrik Tüketim Desteği

Yardıma muhtaç haneler devletten destek alarak elektrik ihtiyacını da karşılayabiliyor. Söz konusu desteği yalnızca sosyal yardım programlarından yararlananlar alabiliyor. Ancak istisna olarak, elektronik cihaz kullanması gereken kronik hastalar da destekten yararlanabiliyor. Destek kapsamında ödenecek ücret, hanedeki kişi sayısına göre 130-260 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Elektrik Tüketim Desteği'ne Nasıl Başvurulur?

Elektrik Tüketim Desteği'ne e-Devlet üzerinden hızlıca başvuru yapılabiliyor. Bunun için T.C. kimlik numarası ve şifre ile e-Devlet’e giriş yapıp sonrasında "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasında istenen bilgileri doldurmak gerekiyor. Kronik hastalar, Elektrik Tüketim Desteği almak için bağlı olduğu bölgenin SYD Vakfına başvuruda bulunabilir. Başvuru onaylandığında ödemeler yine PTT üzerinden sağlanıyor.