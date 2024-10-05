Onur Akın'dan İbrahim Tatlıses'e dava

Özgün müzik sanatçısı Onur Akın, ‘Asi ve Mavi’ isimli albümünde yer alan 10 eseri dijtal platformlarda izinsiz kullandığı iddiasıyla İbrahim Tatlıses’in sahibi olduğu İdobay Müzik’e dava açtı.

Ünlü şarkıcı, İdobay Müzik’in haksız ve hukuka aykırı eylemlerinin tespitini ve önlenmesini istedi.

Suçlamaya cevap veren İdobay Müzik ise Onur Akın ile aralarında sözleşme olduğunu ve davaya konu eserlerin tüm mali haklarına sahip olduklarını belirterek davanın reddini istedi.

Hürriyet'in haberine göre; mahkeme, İdobay Müzik’in Onur Akın’a ait eserleri izinsiz kullanıp kullanmadığının tespiti için dava dosyasını bilirkişiye gönderdi.

Bilirkişi raporunda, Onur Akın’ın haklarını devretmemesine rağmen İdobay Müzik’in eserleri izinsiz olarak dijital platformlarda kullandıkları belirtildi.