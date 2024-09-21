Orhan Pamuk'un yıkım kararı tartışma yarattı: Daire sahipleri mağdur, apartmanda sular kesildi!

İstanbul Cihangir'de, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un 7 dairesinin bulunduğu 18 daireli Taray Apartmanı’nda, yıkım kararı alınmasının ardından önceki gün su kesintisi yaşandı. Pamuk’un riskli olduğu gerekçesiyle yıkımını talep ettiği binada, Beyoğlu Belediyesi tarafından su, elektrik ve doğalgazın kesileceği tebliğ edildi.

Pamuk, binanın yıkılıp yeniden inşa edilmesi gerektiğini savunurken, bazı komşuları binanın güçlendirilmesinin yeterli olacağını belirterek yıkıma karşı çıkıyor.

"Müzeye çevirmek istiyor"

Apartmanda daire sahibi olan inşaat mühendisi Çetin Taray, babasının 1972 yılında yaptırdığı binanın durumunu iyi bildiğini belirterek, “Orhan Bey, daire sayısını 7’ye çıkardı. Binayı yıktırıp müzeye çevirmek istediğini bizzat söyledi. Biz diğer 11 malik, İTÜ’den iki ayrı kürsüden aldığımız raporlarla, binanın güçlendirilmesinin yeterli olduğunu ispatladık ve belediyeye sunduk. Hatta Cihangir Camii’ne yakın olması nedeniyle yıkımın sakıncalı bulunduğu raporlarda yer alıyor” dedi.

"Kira ödeyemeyecek durumda olanlar var"

Çetin Taray, Orhan Pamuk’un tanınmış biri olmasının da etkisiyle yıkım sürecini hızlandırdığını ve bu süreçte tüm daire sakinlerinin mağdur olduğunu ifade etti. "Bir kişinin kaprisi yüzünden hepimiz perişan olduk. Yaşlı insanlar var, kira ödeyemeyecek durumda olanlar var. Orhan Bey'in gidebileceği başka yerleri var, ama bizim yok" diyerek tepkisini dile getirdi.