Oturduğunuz yerden para kazanmanız mümkün! İşte, en çok tercih edilen pasif gelir yöntemleri...

Ek gelir elde etmek denince birçok kişinin aklına pasif gelir geliyor ancak bazıları pasif gelirin ne olduğunu ve nasıl pasif gelir elde edebileceğini bilmiyor. İşte, pasif gelir elde etmekle ilgili tüm detaylar...

Pasif Gelir Nedir?

Pasif gelir, temel anlamda kişinin neredeyse hiç zaman harcamadan veya nispeten daha az zaman harcayarak elde ettiği gelirler için kullanılır. Bu yönüyle aktif gelir türlerinden ayrılır. Kimi zaman nakit kimi zaman vakit yönünden fedakârlık gerektirmesine karşın uzun vadede kâr sağlar.

Pasif gelir elde edebilmek için öncelikle belli bir sermayeye sahip olmak gerekiyor. Bu sermayeyi doğru bir şekilde değerlendirmek için bir sonraki adımda ise yatırım yapmak var. Bu yatırım, pasif gelir elde edilecek işe göre az ya da çok olabilir.

Pasif Gelir Elde Etme Yöntemleri Nelerdir?

Pasif gelir elde etmenin iki temel türü var:

- Mal varlığı üzerinden pasif gelir elde etme: Yatırımı baz alan bu türde emlak ya da hisse senetlerine yatırım yapmak gibi temel yöntemler bulunuyor. Emlak yatırımı ile kira, hisse senedi ile temettü geliri elde etmek; pasif gelir kapsamında değerlendiriliyor. Ayrıca taşınır eşyaları kiralamak da pasif gelir yöntemlerinden biri sayılıyor. Elinizdeki mal varlığını bu şekilde işler hâle getirerek oturduğunuz yerden para kazanabilirsiniz.

- Yetenek üzerinden pasif gelir elde etme: Yetenek üzerinden elde edilen pasif gelirlerde ise blog kurmak, podcast çekmek veya YouTube kanalı açmak gibi online faaliyetlerin yanında kitap yazmak, stok web siteleri için fotoğraflar çekmek gibi çeşitli yöntemler de yer alıyor. Bu seçenekler üzerinden para kazanmak için önce yeteneğinizi kullanmanız, sonra da doğru hamleleri yapmanız gerekiyor. Örneğin blog kurarak bir süre düzenli içerik ürettikten sonra web sitenize reklam alarak gelir elde edebilirsiniz. İyi bir fotoğrafçıysanız stok web sitelerine fotoğraf yükleyebilir, indirilen her fotoğraf başına para kazanabilirsiniz.