Rado, renkler ile seramiği buluşturuyor

True Square Thinline Les Couleurs™ Le Corbusier koleksiyonu zamansız renkler, sıra dışı tasarım ve malzemelerden oluşuyor. Saatçiliğin Malzeme Ustası Rado, popüler True Square ve True Thinline ailelerinin özelliklerini harmanlayarak yeni modellerini yarattı. Her biri 999 adetle sınırlı olan üç yeni model sunuluyor. Kare kasalar Rado'nun tasarım geçmişinin önemli bir parçasını yansıtıyor. İleri teknolojili seramik ve safir kristal malzemeler kullanıldı. Modellerin adını aldığı Le Corbusier, tüm modern mimar ve tasarımcılar arasında en ilham verici olanlardan biriydi. Çalışmaları mimarlık, tasarım ve şehir planlama alanlarında çığır açan, yenilikçi ve son derece etkili olarak kabul edilir. 1887'de İsviçre'nin saatçilik ülkesinin kalbinde doğdu. 20. yüzyılda modernist hareketin şekillenmesinde çok önemli bir rol oynayan, vizyoner bir mimardı. Ama aynı zamanda, zaman içinde kalıcı bir Mimari Polikromi'nin gelişmesine yol açan renk teorisiyle de sevgiyle hatırladı ve 1931 yılında tanıtılan ve 1959 yılında genişletilen 63 renkten oluşan bir palet yarattı. Tasarımcı bunları "Mimari, doğal olarak uyumlu ve herhangi bir şekilde birleştirilebilir" olarak tanımladı.

Le Corbusier "Renk inanılmaz derecede etkili bir tetikleme aracıdır. Varoluşumuzun bir etkenidir." demiş. Rado True Square Thinline Les Couleurs™ Le Corbusier serisindeki saatleri tanımlayan da bu renkler.