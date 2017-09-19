Radyo anonsu hayatını değiştirdi

19 Eylül 2017

Adana'da dinlediği bir radyo anonsu sonrası girişimcilik eğitimi alan 56 yaşındaki Nadire Savaş, tohumunu güçlükle bulduğu "karakılçık buğdayı"nın üreticiliğine başlarken, ABD'ye ihracat için de ilk adımları attı.



Kapsayıcı Büyüme Derneği'nin ilk sosyal sorumluluk projesi olan "Fikrim Geleceğim Projesi"nin Adana'daki eğitim programına katılan ev hanımı iki çocuk annesi Savaş, eğitim süresince "kişisel yönetim becerileri", "girişimciliğe giriş", "iş planı kavramı ve ögeleri", "atölye çalışmaları", "iş planının hazırlanması ve sunumu" alanlarında dersler aldı.



Üç hafta süren 85 saatlik eğitimde başarı gösteren Savaş, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi onaylı sertifika almaya hak kazandı.



Daha sonra "Karakılçık Buğdayı Üretimi Projesi"ni hayata geçiren Savaş, ailesine ait yaklaşık 25 dönüm araziye ektiği buğdayı yurt dışına ihraç etmek için girişimlerde bulundu.

Bu kapsamda ABD'de bir firmaya numuneler gönderen Savaş, firmadan cevap bekliyor.

Nadire Savaş, yaptığı açıklamada, evinde radyo dinlediği sırada yeni kadın girişimciler yetiştirilmesini amaçlayan projenin tanıtımını duyduğunu belirterek, bu sayede girişimciliğe ilk adımı atmaya karar verdiğini söyledi.

Hazırladığı "Karakılçık Buğdayı Üretimi Projesi" ile eğitim almaya hak kazandığını aktaran Savaş, kurs sonunda projesini hayata geçirmek için harekete geçtiğini ifade etti.

"Buğdayları geleneksel yöntemle işledim"

Uygun tohum bulabilmek için kentteki birçok köyü gezdiğini aktaran Savaş, Çukurova ve İmamoğlu ilçelerinde aradığı tohuma ulaştığını anlattı.

Daha sonra ailesine ait yaklaşık 25 dönümlük alanda ekim yaptığını belirten Savaş, şöyle konuştu:

"Hava şartlarının da iyi olması sayesinde dönüm başı 350 kilogram, toplamda da yaklaşık 9 ton verim aldım. Elde ettiğim buğdayı kaynattıktan sonra işlenmesi için Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki taş değirmene getirdim. Küçüklüğümde annemle buğdayı kaynatıp daha sonra taş değirmene götürürdük. Doğal olması için ben de buğdaylarımı geleneksel yöntemle çalışan bu değirmene getirdim. Karakılçık buğdayının besin değeri diğer buğdaylara göre daha yüksek olduğu için bu değeri yitirmemesini amaçladım."

Yürüttüğü çalışma sonucunda ürettiği bulgurun test sonucunda kimyasal kalıntıya rastlanmadığını ifade eden Savaş, oğlunun da ortakları arasında yer aldığı gıda ve tarım ürünlerine yönelik aile şirketi üzerinden iç piyasada ürününü satışa sunduğunu kaydetti.

ABD'ye ihracat hedefi

Savaş, oğlunun da yardımlarıyla ihracat için ilk adımları attığını vurgulayarak, "Daha sonra da ABD'de bir firmaya ürünün satış ve pazarlanması için numune gönderdim. Eğer, güzel bir sonuç çıkarsa bu ülkeye ihraç etmek istiyorum. İhracatı da aile şirketi üzerinden sürdüreceğiz." dedi.

Çiftçi bir ailenin çocuğu olduğunu ancak kendisinin tarımsal üretim alanında daha önce hiç faaliyette bulunmadığını aktaran Savaş, kaybolmaya yüz tutmuş bu buğdayı canlandırmak ve yeni nesillerle tanıştırmak amacıyla üretim yaptığını ifade etti.

Savaş, kendi işlerini kurmak isteyen kadınların KOSGEB gibi kurumların eğitimlerine katılmalarını önerirken, ayrıca iş dünyası ve ekonomik gelişmelerin takip edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Kadınların hayallerinin peşinden gitmesini isteyen Savaş, "Ülkenin büyümesine katkıda bulunmak için kadınların da iş hayatında olmaları gerekiyor. Kadınlar başarısız da olsalar yılmasınlar. Yılmasınlar ve tekrar denesinler." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA