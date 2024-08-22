Reha Muhtar'ın oğlu Poyraz konuştu: Kaçırılma iddialarına yanıt verdi!

Reha Muhtar’ın oğlu Poyraz Muhtar, annesi Deniz Uğur’un kendisinin kaçırıldığına dair iddialarını videolu bir açıklamayla ile cevap verdi.

Poyraz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Annem benim kaçırıldığımı söylüyor ama ben kaçırılmadım, ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye. Ve beni götürdü. Benim burada kedim, köpeğim var. Onlara bakmam gerekiyor. Cihan abi var komşumuz. Ablam var. Ben evdeyim. Ben burada mutluyum. Cihan abiyle oyun oynuyoruz, Beşiktaş maçları izliyoruz. Ben burada çok mutluyum. Başka yere gitmek istemiyorum” dedi.

Deniz Uğur, Reha Muhtar’ın hastaneye kaldırılmasının ardından oğluna ulaşamadığını belirterek, sanatçı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun Poyraz’ı kaçırdığını iddia etmişti. Uğur, “Poyraz’ı teslim etmeyeceklerini söylüyorlar, ben ne yapacağımı şaşırdım” ifadelerini kullanmıştı.

Nilüfer iddialara cevap verdi

Nilüfer ise bu iddiaları reddederek, “Çocuk kaçırma ya da alıkoyma gibi bir şey söz konusu değildir. Poyraz, babasının evine gitmek istedi ve kızıma da bunu yapmasını söyledi” yanıtını vermişti. Nilüfer ayrıca Poyraz’ın annesiyle yaşamak istemediğini, bunun nedenlerini açıklamanın ise kendisine düşmediğini söylemişti.

Reha Muhtar'a ne oldu, sağlık durumu nasıl?

Reha Muhtar, geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, akciğerlerinde ve beyninde travmalar tespit edilmişti. Durumu yakından takip edilen Muhtar’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.