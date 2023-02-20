Sağlıklı şekilde kilo vermeniz mümkün! İşte, kilo vermenizi kolaylaştıracak mucizevi besinler...

Diyet yaparken zayıflama sürecinizi hızlandıracak besinleri daha çok tüketmek istiyor olabilirsiniz. Marketlerde, pazarlarda ve manavlarda rahatlıkla bulabileceğiniz doğru besinlerle diyetinizi daha etkili hâle getirebilirsiniz. İşte, diyet yaparken kilo vermenizi kolaylaştıracak o besinler!

Yumurta

Yumurta çok besleyici bir protein kaynağı. Sporcuların ve diyet yapanların ilk tercihleri arasında yer alan yumurta kas oluşumunu destekler. Yumurtayı haşlanmış olarak tükettiğinizde uzun süreli tokluk hissi yaşayabilirsiniz.

Armut

Diyet yapan kişiler, genelde şekerli olduğu düşüncesiyle meyvelerden uzak durur ancak bu son derece yanlış. Armut içerdiği lif ile bağırsak hareketlerini düzenler, sizi tok tutar ve kan şekerini dengeler.

Yeşil Mercimek

Yeşil mercimek, yemeğinden çorbasına ve salatasına kadar sıklıkla tüketilen bir baklagil. Bitkisel protein kaynağı olan yeşil mercimek, aynı zamanda demir açısından da zengin. İçerdiği yüksek lif ile metabolik hareketleri düzenler, tokluk hissi sağlar ve kilo vermeyi kolaylaştırır.

Lor Peyniri

Diyet yapan kişiler, yağlı ve tuzlu olduğu gerekçesiyle genelde peyniri diyet listesinden çıkarır. Lor peyniri, diğerlerinin aksine tuz ve yağ oranı son derece düşük bir peynir. Yüksek oranda protein ve kalsiyum içerir. Salatalarda ve sandviçlerde kullanabileceğiniz lor peynirinin kalorisi de oldukça düşük.

Elma

Diyetlerin vazgeçilmez besinlerinden biri de elma. Cildi güzelleştirmesinin yanı sıra insülin direncini dengelemesiyle de sık sık tercih edilir. Üstelik yüksek lif oranıyla hızlı acıkmanızın önüne geçer.

Yulaf

Diyetlerin başrol oyuncularından biri de elbette yulaf. Zengin bir lif ve protein kaynağı olan yulaf; insülin direncini düzenlemeye yardımcı olur. Süt ve yoğurt ile tüketebileceğiniz yulaf sizi uzun süre tok tutar.

Lahana

Vücutta biriken ödem ve şişliği de atmayı kolaylaştıran lahana, pek çok tarifte kullanılan bir sebze. Diyet yaparken lahananın güçlü antioksidan ve sindirimi düzenleyici etkilerinden faydalanabilirsiniz. Fazla yağ barındırmadığı için özellikle lahana çorbasını diyetlerinize ekleyebilirsiniz.