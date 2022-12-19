Şanlıurfa'da kaçak balık avına 6 bin lira para cezası!
Şanlıurfa'da kaçak yollarla balık avladığı belirlenen kişi İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli şahsa 6 bin lira para cezası uygulandı.
AA
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Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Suruç ilçesi D-400 kara yolunda durumundan şüphe edilen bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, yaklaşık 500 kilogram kaçak yolla avlanmış pullu sazan balığı ile av malzemeleri ele geçirildi.
Araç sahibine 6 bin lira para cezası kesildi.