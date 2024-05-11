Saraybosna'da 'Türkiye Günleri' etkinliği düzenledi

Saraybosna'daki Novi Grad Belediyesi'nin parkında düzenlenen etkinliğe binlerce Bosna Hersekli katıldı. YEE tarafından kurulan stantlarda, etkinliği ziyaret edenlere Türk yemekleri ve tatlıları ikram edildi. Etkinlik alanına gelen çocuklar için de oyun alanları kuruldu.

Organizasyon iki gün sürecek

Saraybosna YEE Müdürü Mehmet Akif Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'taki 'Çocuk Şenliği' kapsamında organize ettikleri Türkiye Günleri'nin iki gün süreceğini söyledi.

Geçen yıl ilkini düzenledikleri Türkiye Günleri'ne ilginin yoğun olduğunu dile getiren Yaman, "Kahramanmaraş'tan dondurmamız, Gaziantep'ten baklavamız var. Yüz boyama, ebru, hat sanatı gibi etkinlikler yapıyoruz. Akıl oyunları aktivitelerimiz olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığından gelen heyetimiz çocuklarla sokak oyunları oynayacak. Selçuklu Belediyesinden gelen heyetimiz çocuklara farklı aktiviteler yaparken, halk oyunları ekipleri de kültürümüzden güzel eserleri sergileyecekler." diye konuştu.

Çocuklara özel uçurtma şenliği

Yaman, Türkçe ve Boşnakça Nasrettin Hoca hikayelerinin anlatılacağını, Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov ve Boşnak sanatçı Zeyd Soto'nun da akşam konser vereceğini belirtti. Etkinlikte çocuklar için uçurtma uçurma şenliği de düzenlenecek.