Şarkıcı Seçil Çiftçi sevgilisini öldürüp babasıyla birlikte gömmüş! İşte Seçil Çiftçi'nin ifadesi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sancaktepe ilçesindeki ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlanmış kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunduğu ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, mantar toplamaya çıkan bir ailenin fark ettiği erkek cesedinin parmak izinden kimliğinin Semih Sevgi olduğunu belirledi.

Ekipler, Sevgi'nin Tokat'ta ikamet ettiğini ancak kendisinden haber alınamadığı için ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulduğunu tespit etti.

Seçil Çiftçi'nin çelişkili ifadeleri

Semih Sevgi'nin İstanbul'da görüştüğü kişilerin ifadeleri, kullandığı sosyal medya hesapları ve Plaka Tanıma Sistemi üzerinden öldürülmeden önceki iletişimini inceleyen ekipler, olayda şüphesi olduğu değerlendirenlere yönelik olarak 4 ayrı adreste eş zamanlı arama yaptı. İncelemelerini derinleştiren ekipler, Sevgi'nin eski kız arkadaşı şarkıcı Seçil Çiftçi'nin çelişkili ifadelerinden şüphelendi.

Tehdit mesajları bulundu

Seçil Çiftçi’nin sosyal medya hesaplarından maktulü tehdit ettiği üzerine bulgular elde eden ve kaldığı evde uyuşturucu bulan ekipler Seçil Çiftçi’yi gözaltına aldı.

Seçil Çiftçi babasıyla gömdüklerini itiraf etti

Seçil Çiftçi’nin ifadesinde eski erkek arkadaşı Semih Sevgi ile ayrıldıklarını, ancak kendisini rahatsız etmeye devam ettiğinden aralarında çıkan kavgada öldürdüğünü, sonra cesedi babası ile birlikte Sancaktepe’de ormanlık alana bıraktıklarını itiraf etti.

Çiftçi’nin ifadesinde, “Tartışmanın büyümesi üzerine sandalyenin kırık demir bacağıyla defalarca vurdum . Hayatını kaybedince babamdan yardım istedim. Elleri ve ayakları bağlanmış cesedi ormanlık alana götürerek gömdük” dediği öğrenildi.

Seçil Çiftçi tutuklandı

Seçil Çiftçi ve babası çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Seçil Çiftçi kimdir?

Model ve şarkıcı olan Seçil Çitçi, "Yaktın Yüreğimi" isimli tekli çalışmasıyla tanındı. Çiftçi'nin bu şarkısı 23 milyondan fazla dinlendi.