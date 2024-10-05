Semih Çelik: İki kadını vahşice katletti! Parçalara ayırıp kafasını surlardan attı

Türkiye dün akşam 16.00 sıralarında İstanbul Fatih'te yaşanan korkunç olayın şokunu yaşıyor. Semih Çelik adlı 19 yaşındaki bir genç iki kadını vahşice katletti.

Semih Çelik, surlara çıkmadan önce 15.30 sıralarında Eyüpsultan'da sevgilisi olduğu iddia edilen Ayşenur Halil'i öldürdü.

Saat 16.00 sıralarında ise Edirnekapı'da İkbal Uzuner isimli kadın ile birlikte surlara çıkan Semih Çelik, Uzuner'i de öldürdü. Genç kadının vücudunu parçalara ayıran Çelik, kafasını surlardan attı.

Semih Çelik'in yaptıkları ise çevredikler tarafından saniye saniye izlendi ve kaydedildi.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen Semih Çelik, iki kadını öldürdükten sonra tarihi surlardan atlayarak intihar etti.

Polis surlarda cesedin parçalarını aradı

Semih Çelik'in intiharının ardından olay yerinde bulunan polis ekipleri itfaiye merdiveniyle surlara çıkarak, Çelik'in burada öldürdüğü İkbal Uzuner'in cesedinin parçalarını aradı.

Çelik'in birçok parçaya ayırdığı cesedin bir bölümünü surun tepesinde bıraktığı, bazılarını ise aşağıya attığı belirlendi, ceset bir araya getirildi.

Evde çizim bulundu

Öte yandan katil Semih Çelik'in ilk cinayeti işlediği evde polis ekiplerince detaylı inceleme yapıldı.

Evde yapılan aramalarda, Çelik'in odasından katlettiği İkbal Uzuner'in parçalanmış cesedine uygun kara kalem çizim çalışması ele geçirildi.