SGK'nin ücretsiz kaplıca tatilinden yararlanmak mümkün! O şartları taşıyorsanız...

Emekliler farklı sağlık sorunlarıyla karşılaştıklarında onların yardımına SGK koşuyor ve tedavilerini ücretsiz bir şekilde karşılıyor. Kaplıca tedavisi de bunlardan biri. Çoğu emeklinin haberdar olmadığı bu fırsattan sigorta türü fark etmeksizin birçok kişi faydalanabiliyor. Peki, ücretsiz kaplıca tatili yapmanın şartları neler?

Ücretsiz Kaplıca Tatilinden Kimler Yararlanabilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu; sigortalıların hastalık durumunda muayene, ameliyat ve ilaç gibi tedavi masraflarını karşılıyor. Emeklilere ise önemli bir ayrıcalık tanıyarak onlara ücretsiz kaplıca tatili sunuyor. Pek çok rahatsızlığa iyi gelen kaplıca tedavisinden başta romatizmal ve ortopedik hastalığa sahip emekliler ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

SGK'nin Kaplıca Tatilinden Nasıl Faydalanılır?

Sosyal Güvenlik Kurumunun emeklilere sunduğu kaplıca tatilinden yararlanmak için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor:

- Öncelikle emeklinin sağlık kurulundan kaplıca tedavisi görmesi gerektiğine dair rapor alması şart. Bu raporda tanı, tavsiye edilen tedavi şekli, gün ve seans sayısı gibi bilgiler yer almalı.

- Raporun altı aylık geçerlilik süresi bulunuyor. Altı aylık süre içerisinde kaplıca tatili için yetkili bir işletmeye başvurulmadığı takdirde yeniden rapor almak gerekiyor.

- Hastanın tedavi görmek için seçtiği kaplıcanın Sağlık Bakanlığınca verilen işletme iznine sahip olması gerekiyor. Aksi durumda SGK tedavi masraflarını karşılamıyor.

- Tatile eşi ile gitmek isteyen emeklinin rapor alırken bu durumu belirtmesi gerekiyor.

Yol ve Refakatçi Giderleri

Kaplıca için gidiş dönüş ulaşım masrafları, tedavi gören kişinin ve refakatçinin giderleri SGK tarafından belirlenen tarifeye göre karşılanıyor. Ancak bunun için raporun düzenlendiği gün de dâhil olmak üzere beş iş günü içerisinde kaplıcaya başvurmak gerekiyor. Belirtilen sürede müracaat edilmediği takdirde masrafların karşılanması için tekrar rapor almak şart değil. Altı aylık zaman diliminde hastaneden sevk belgesi alarak başvuru işlemini gerçekleştirmek de mümkün.