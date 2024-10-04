Son Dakika: Mazhar Alanson'un evlat acısı: Kızı Eda Alanson yaşamını yitirdi
Son Dakika Haberi: Türk pop ve rock müzik tarihinin efsane gruplarından MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson 50 yaşında hayatını kaybetti.
Türk müzik sahnesinin efsane gruplarından MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson evlat acısıyla sarsıldı.
Ünlü sanatçının kızı Eda Alanson 50 yaşında hayatını kaybetti.
Snob Magazin'in haberine göre; Eda Alanson ani gelişen hastalığı nedeniyle Ankara'daki Güven Hastanesi'nde tedavi görüyordu.
Eda Alason, Mazhar Alanson'un Hale Alanson ile evliliğinden dünyaya gelmişti.
Usta sanatçı, başrolünü Güven Kıraç’la paylaştığı Kirpi isimli sinema filminde metin yazarlığı yapan kızı Eda Alanson'la birlikte kamera karşısına geçmişti.
MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur da geçen yıl 8 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.