Son dakika: Özlem Kumrular hayatını kaybetti, Özlem Kumrular kimdir?

Geçtiğimiz yılın Haziran ayında Zürih'te otobüs çarpması hastaneye kaldırılan ve yaklaşık bir yıldır yaşam mücadelesi veren ünlü tarihçi Prof. Dr. Özlem Kumrular hayatını kaybetti.

Doğan Kitap tarafından yapılan açıklamada, "Geçirdiği talihsiz kaza sonrası bir süredir yaşam mücadelesi veren yazarımız Prof. Dr. Özlem Kumrular’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sevenlerine ve yakınlarına sabırlar dileriz" denildi.

Özlem Kumrular kimdir?

1974 yılında İstanbul’da doğan Prof. Dr. Özlem Kumrular lisansını Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde, yüksek lisansını aynı üniversitenin Tarih Bölümü’nde, doktorasını ise İspanya’da Salamanca Üniversitesi’nde tamamladı.

Özlem Kumrular, İspanya kaynaklarından Türk ve Osmanlı tarihi araştırmalarıyla tanındı. Kumrular'ın “İslam Korkusu” ve “Osmanlı Habsburg Düellosu” gibi araştırma kitapları yabancı dillere çevrildi.

Ayrıca “Kösem Sultan”, “Haremde Taht Kuranlar - Nurbanu ve Safiye Sultan” gibi tarihi kurgu romanlar da kaleme alan Kumrular, “Sultanın Mutfağı” incelemesiyle Osmanlı saray mutfağına derinlemesine bakış getiren bir esere imza attı.