Son yağışlar, Akgöl’ü tekrar canlandırdı

Ülke genelinde yaşanan ku­raklık, birçok göl ve baraj­da kurumaya neden oldu. Bu göllerden biri de Van’ın Özalp ilçesinde yer alan ve onlarca kuşa ev sahipliği yapan Akgöl idi. Yaz mevsiminin yağışsız ve kurak geçişi sebebiyle kuruyan Akgöl, karların erimesi ve son yağışların etkisiyle ise tekrar canlandı.

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta yer alan ve yazın aşı­rı buharlaşma nedeniyle çorak araziye dönüşen 407 hektar yü­zölçümüne sahip göl, suyla do­larak göçmen kuşların konak­lama ve üreme alanı oldu. Yazın gölün tamamen kuruduğunu söyleyen Özalp Ziraat Odası Başkanı Şayettin Ceylancı, “Ba­har yağışları sayesinde gölün eski görümüne kavuştuğunu” belirtti.

Ceylancı, “İlçemiz sı­nırlarında bulunan ve kuş cen­neti olarak bilenen Akgöl, bu yıl kışın karın az yağması nedeniy­le bizi tedirgin etmişti. Ancak mart ve nisanda yağan yağmur­lar gölün tekrar su toplamasına ve eski görümüne kavuşmasını sağladı” dedi.