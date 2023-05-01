Son yağışlar, Akgöl’ü tekrar canlandırdı
Ülke genelinde yaşanan kuraklık, birçok göl ve barajda kurumaya neden oldu. Bu göllerden biri de Van’ın Özalp ilçesinde yer alan ve onlarca kuşa ev sahipliği yapan Akgöl idi. Yaz mevsiminin yağışsız ve kurak geçişi sebebiyle kuruyan Akgöl, karların erimesi ve son yağışların etkisiyle ise tekrar canlandı.
Ülke genelinde yaşanan kuraklık, birçok göl ve barajda kurumaya neden oldu. Bu göllerden biri de Van’ın Özalp ilçesinde yer alan ve onlarca kuşa ev sahipliği yapan Akgöl idi. Yaz mevsiminin yağışsız ve kurak geçişi sebebiyle kuruyan Akgöl, karların erimesi ve son yağışların etkisiyle ise tekrar canlandı.
İlçeye 30 kilometre uzaklıkta yer alan ve yazın aşırı buharlaşma nedeniyle çorak araziye dönüşen 407 hektar yüzölçümüne sahip göl, suyla dolarak göçmen kuşların konaklama ve üreme alanı oldu. Yazın gölün tamamen kuruduğunu söyleyen Özalp Ziraat Odası Başkanı Şayettin Ceylancı, “Bahar yağışları sayesinde gölün eski görümüne kavuştuğunu” belirtti.
Ceylancı, “İlçemiz sınırlarında bulunan ve kuş cenneti olarak bilenen Akgöl, bu yıl kışın karın az yağması nedeniyle bizi tedirgin etmişti. Ancak mart ve nisanda yağan yağmurlar gölün tekrar su toplamasına ve eski görümüne kavuşmasını sağladı” dedi.