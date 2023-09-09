Sonbahara uygun parfüm önerileri

Farklı bir ruh hali ve mevsim ile birlikte parfüm firmaları 2023 Sonbahar parfümlerini de tanıtmaya başladılar. Doğanın içerisinden mevsimlik kokuları kalıcı hale getiren firmalar sonbaharında cazibesini karışım halinde sunuyorlar. Mevsimleri tamamlayan kokuları ruh ve ten bütünlüğüyle tarzı yansıtan bir şekilde birleştiriyorlar. Sizler için sonbahar ruhunu taşıyan parfümleri sayfamıza taşıdık.

Hindistan’ın Coromandel sahilinden ilham aldı

Chanel Les Exclusifs Coromandel Eau de Parfum’ü markanın, parfüm yaratıcısı olan Olivier Polge tarafından oluşturulan yoğun amber içeren oryantal bir koku. Coromandel, Tütsü ve Endülüs labdanumu gibi özgün notaların karıştığı, dumanlı bir dokunuş hissine sahip. Zenginleştirilmiş koyu bir amber ile karakterize edildi. Adını Hindistan'ın Coromandel sahilinden alan bu parfüm, Çin'de üretilse de dünya çapında bir ünü bulunuyor. Parfüm, narenciye, odunsu ve oryantal notaları bir araya getiriyor. Diğer parfümlerden ayrılan yönü ise beyaz çikolatanın eklenmiş olması. Özellikle sonbahar ve kış için uygun olan parfümün yaş grubunun 30 ve üzeri olduğu belirtiliyor.

Sonbaharda açan kokulu Osmanthus çiçekleri

Çoğu bitkilerin çiçeklerinin solduğu sonbahar mevsiminde kokulu çiçekler açarak eden doğanın güzelliğini devam ettiren bir bitki var: Osmanthus. L’Occitan’ın yeni sunduğu Osmanthus, parfüm gurularına göre birkaç damlası, iyimserlik ve pozitif etkileri uyaran duyguları yükseltiyor. 1976'dan beri bilinmeyeni keşfetmenin izinde olan L’Occitane, yeniliklerin peşinden gitmeyi sürdürüyor. Özünü Çin’in Guilin Dağları’nda yetişen Osmanthus bitkisinden alan yeni koleksiyon, bir tür bitkiler arasında yolculuk yaptırıyor. Osmanthus çiçeği, Guilin Dağları’nın kalbinden firmanın parfüm koleksiyonuna dahil olarak, doğayla iç içe ama tutkularından vaz geçmeyen bir kadını hayal ediyor. Osmanthus L’Occitan’un içeriğindeki kayısı, acı portakal ve armut notaları ile açılan koku, kısa sürede yerini tamamen çiçeksi bir hisse bırakıyor. Orta notalarında, Çin’in Guilin dağlarından toplanan Osmanthus Çiçeği mutlak, canlı ve hoş bir izlenim için sarı boya çalısı ve sıcak Havuç Tohumu parfüme hayat veriyor.Kapanışı ise sedir ağacı, sandal ağacının temel notaları canlı bir iz bırakıyor.

Farklı bir koku deneyimi

Jo Malone'un Dark Amber & Ginger Lily parfümü, nadir bulunan Kyara ağacı ile zenginleştirilmiş ve Japon geleneklerindeki tütsü sanatını yansıtan bir deneyim sunuyor. Amber ve siyah orkide ile uyum içinde olan bu koku, siyah kakule, zencefil ve su zambağı ile çeşitlendirildi. Sonuç olarak, sakinleştirici ve rahatlatıcı bir deneyimi ile baharatlı parfümleri sevenler için seçenek oluşturuyor.

Enerjisi yüksek bir koku

1862’den beri üretilen Roger&Gallet, farklı özelliklere sahip parfümler çıkarıyor. 2022 yılında Fransa’da her iki dakikada bir parfüm satıldığını belirten markanın nesilden nesile aktarılan ve günümüze kadar devam eden bir hikâyesi var. Markanın en çok satan dört parfümünden biri olan Gingembre Rouge’un, bilim insanları tarafından nörolojik olarak test edildiği ve kokuya maruz bırakılan insanlarda trapez kas gerginliği, boyun kaslarının dinamik aktivitesi ölçülmesi sonucunda ürünlerin enerji verici etkisi kanıtlandığı belirtiliyor.