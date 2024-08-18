Sosyal medya Selda Bağcan’ı konuşuyor: Konser öncesi hali gündem yarattı

Türk müziğinin efsane ismi Selda Bağcan sosyal medya gündemine oturdu. ‘Ah Yalan Dünya’, ‘Öyle bir Yerdeyim Ki’, ‘Adalet Bu Mu Dünya’ gibi klasikleşmiş pek çok şarkıya sesiyle hayat veren Selda Bağcan, konser öncesi prova sırasında giydiği kıyafetlerle konuşuluyor.

Zaman zaman yaptığı çıkışlarla da Türkiye’nin gündemine oturan Selda Bağcan bu kez provalar sırasında giydiği kırmızı mont ve başına taktığı pembe başörtüsüyle görüntülendi.

Bağcan’ın dikkat çeken tarzıyla ilgili sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı: “Çok yakışmış”, “Tarzını beğendim”, “Aşırı doğal biri”, “Tarzı farklı ama yine de çok güzel.”

Selda Bağcan kimdir?

Selda Bağcan, 1948'de Muğla Menteşe'de doğdu. Öğrencilik yılları Ankara’da geçti. 10 yaşında gitar çalmayı öğrendi. 1971'de Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite son sınıftayken amatörce müzik yapmaya başladı. Erkan Özerman sayesinde yaptığı ilk iki 45’lik plağı iyi iş yapınca profesyonel olarak müzik hayatına atıldı.