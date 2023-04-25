Suna’nın Kızları ilk çocuk yaşam merkezi’ni Pazarcık’ta kuruyor

İş insanı Suna Kıraç’ın eğitim alanındaki çabalarını, değerlerini, hedeflerini ve vizyonunu yaşatmak ve ileriye taşımak amacıyla Suna ve İnan Kıraç Vakfı çatısı altında 2021 yılında hayata geçirilen Suna’nın Kızları girişimi, depremden etkilenen bölgelerde çocukların gelişimleri için güvenli ve destekleyici alanlar kurmak ve yeniden yapılanma sürecinde kız çocukların özgün ihtiyaçlarının gözetilmesini sağlamak amacıyla harekete geçti.

Suna’nın Kızları ekibi ve danışmanlarından oluşan bir grup, 9-12 Mart tarihleri arasında depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep’te saha ziyaretleri gerçekleştirdi. Saha ziyaretlerinde, deprem bölgelerindeki geçici barınma alanları, kız çocuk odaklı tasarım yaklaşımı ile incelendi. Bu incelemenin sonuçları Suna’nın Kızları tarafından bir raporda toplandı.

Tespit edilen öncelikli ihtiyaçlar raporda aşağıdaki şekilde sıralandı:

- 12 yaş üstü çocuklara yönelik kapsayıcı ortak alanlar oluşturulması,

- Barınma alanlarının donanım ve güvenliğinin artması ve standartlaşması,

- Eğitim ve diğer hizmetlere erişim için düzenlemeler yapılması,

- Kız çocuklar başta olmak üzere geçici barınma alanlarındaki tüm çocukların iyi olma halinin desteklenmesi ve önceliklendirilmesi.

Raporun yayımlanmasının hemen ardından sahayı ziyaret eden Suna’nın Kızları girişimi kurucusu İpek Kıraç, özellikle ergenlik dönemindeki çocukların öğrenme yolculuklarına devam etmeleri ve akranlarıyla sosyalleşmeleri için güvenli alanlar sağlamanın daha da önemli bir konu haline dönüştüğünü gözlemlediklerini belirtti. Kıraç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Güvenli alanlar oluşturmak odağımızda olmalı"

“Sahada yaptığımız ziyaretlerde görüştüğümüz kişilerden aldığım izlenim, normalleşme sürecinin zaman alacağı yönünde. Bu süreçte çocukların özgün ihtiyaçlarının göz ardı edilmemesi çok önemli. Yaşamsal temel ihtiyaçlar çözülürken, raporumuzda da belirtildiği gibi; özellikle 12-18 yaş aralığındaki çocukların hem okuldan geri kalmamaları hem de duygusal ve fiziksel anlamda iyi olma halleri için güvenli alanlar oluşturmak odağımızda olmalı. Tabii, bunların yanı sıra eğlenme ve dinlenmeye vakit ayırabilmek de yine bu iyileşme sürecinin bir parçası. İlkini Pazarcık’ta kurduğumuz çocuk yaşam merkezlerimiz sayesinde çocukların gelişim ihtiyaçlarını bütünsel şekilde karşılayabilmeyi amaçlıyoruz.”

İpek Kıraç sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçici barınma alanlarında 12-18 yaş aralığındaki çocukların ve bilhassa da kız çocukların özgün ihtiyaçlarını gözeten, kapsayıcı alanlar çok sınırlı. Merkezlerimizde, özellikle bu yaş grubundaki çocukların fiziksel ve duygusal iyi olma hallerini destekleyecek programların uygulanacağı çok amaçlı salon ve atölye ile psikolog desteğine erişebilecekleri bir görüşme odası, kendi başlarına zaman geçirebilmelerini sağlayacak sakin oda ve akranlarıyla sosyalleşebilecekleri kafeterya da yer alıyor.”

Suna’nın Kızları’nın Pazarcık’ta kurduğu ilk Çocuk Yaşam Merkezi, Turkish Philantrophy Funds tarafından destekleniyor. Bir sonraki Çocuk Yaşam Merkezi ise yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliği protokolü kapsamında Hatay’da kurulacak.

Çocuk Yaşam Merkezleri faaliyetlerine, 12-18 yaş çocukların esenliğine katkı sunmak amacıyla hazırlanmış olan özel bir programla başlıyor. Bu programı tamamlayan çocukların, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, Suna’nın Kızları Çözüm ve Destek Topluluk Katılımcıları tarafından düzenlenen atölyelere ve destek programlarına aktif katılımı amaçlanıyor. Merkezler sayesinde, sivil toplum kuruluşlarının hem bir arada hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmetleri ile koordineli şekilde çalışmalarına imkân sağlanacak.