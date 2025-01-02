Survivor 2025 yarışmacılarının ücretleri belli oldu! (Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor?)

Yeni yılın ilk gününde Survivor 2025 All Star sezonu başladı. Bu yıl Ünlüler ve Gönüllüler formatında ekranlara gelen yarışmada yarışmacıların haftalık kazançları sosyal medyada gündem oldu. Survivor, her zamanki gibi heyecan dolu etaplarla izleyicilerini ekran başına kilitlerken, yarışmacıların ücretleri de merak konusu oldu.

Performansa göre değerlendirme

Bu sezon Survivor'da eleme sistemi de değişti. SMS oylaması yerine bireysel performanslar ön plana alınacak ve yarışmacılar performanslarına göre değerlendirilecek. Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında kıyasıya bir mücadele yaşanırken, yarışmacıların kazandıkları ücretler şimdiden konuşulmaya başlandı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Survivor 2025 yarışmacılarının haftalık ücretleri şöyle:

Ünlüler takımı haftalık ücretleri

* İsmail Balaban: 120 bin TL

* Adem Kılıçcı: 125 bin TL

* Serenay Aktaş: 110 bin TL

* Sema Aydemir: 110 bin TL

* Barış Murat Yağcı: 100 bin TL

* Batuhan Karacakaya: 105 bin TL

* Ayşe Yüksel: 90 bin TL

* Yağmur Banda: 95 bin TL

* Zeynep Alkan: 85 bin TL

Gönüllüler takımı haftalık ücretleri

* Batuhan Gökgöz: 80 bin TL

* Kaan Kazgan: 80 bin TL

* Tuğba Yeni: 75 bin TL

* Adilhan Numan: 70 bin TL

* Dilşah Kurt: 75 bin TL

* Mevlüt Koçak: 75 bin TL

* Kübra Avcı: 70 bin TL

* Göksu Küçükali: 75 bin TL