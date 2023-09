The Bodrum Cup heyecanı Selanik'ten başlıyor

Her yıl ekim ayının üçüncü haftasında düzenlenen The Bodrum Cup, denizcilik ve yelken tutkunlarını 1989 yılından itibaren Bodrum'da bir araya getiriyor. Bu yıl, Maximiles Black'in isim sponsorluğuyla ve Opet ile Tüpraş'ın ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan etkinlik, özellikle Cumhuriyetin 100. yılını anmak için özel bir anlam taşıyor. The Bodrum Cup'a Selanik - İstanbul - Bodrum etabında 23 yat ve 300'ün üzerinde yelkenci, Bodrum etabında ise 100'ün üzerinde yat ve 1500 yelkenci ile binlerce kişinin katılması bekleniyor. Festival, bu yılın önemli bir özelliği olarak Selanik ve İstanbul rotalarını içerecek. 2 Ekim'de, Selanik'te Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret ederek başlayacak olan Maximiles Black The Bodrum Cup, 8 Ekim'de Dolmabahçe Sarayı önünde yapılacak anma selamlamasıyla devam edecek. Onlarca denizci, 17 Ekim'deki yarışın heyecanıyla Bodrum'un sularına geri dönecek ve kazananlar, 21 Ekim Cumartesi gecesi büyük bir konserle ödüllerini alacaklar. The Bodrum Cup, deniz tutkunlarının buluşma noktası olmaya devam ediyor ve bu yılın özel anları, Cumhuriyetin 100. yıl kutlamalarına ayrı bir renk katacak gibi görünüyor. Selanik ve İstanbul rotalarının eklenmesi, festivalin çekiciliğini daha da artıracak ve denizcilik tutkunlarını unutulmaz bir deneyimle buluşturacak. Bu yıl yelken yarışları kapsamında belirlenen rota, Bodrum'un tarihi limanından başlayarak Çökertme, Kissebükü ve Gümüşlük'e uzanacak ve ardından Bodrum'da tamamlanacak. The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal “Zengin tarihi, canlı kültürü, elverişli iklimi ve dünyaca ünlü bir turizm merkezi olmasıyla tanınan Bodrum, keşfedilmemiş harikalarla dolu bir hazineye sahip. The Bodrum Cup, 35 yıldır bu gizli cevherleri ve daha fazlasını keşfetmek için binlerce kişiyi Bodrum'a getiren birleştirici bir güç oldu” dedi.

The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras " Başlangıcımızdan bu yana, ulusal ve yerel konuları girişimlerimize sürekli olarak dahil ederek bu hedefleri geliştirmeye kararlı olduk. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl kutlamalarına denk gelen yolculuğumuzda, ülkemize her yıl artan sayıda ziyaretçi çekerek Bodrum'un kültürel ve tarihi dokusuna katkıda bulunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Yelkenlerimizdeki bu rüzgarla Bodrum'u ve Akdeniz'i güçlendirmeye devam edeceğimize inancımız tam" açıklamasında bulundu. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise sözlerine kendisini Bodrum Cup ekibinden biri olarak hissettiğiyle başlayarak Bodrum ve Cumhuriyet için çalıştıklarına vurgu yaptı. Sadece yarış, eğlence için değil, yaşam, dünya ve çocukların geleceği için bu organizasyonu gerçekleştirdiklerine değindi. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle ise “The Bodrum Cup'ın 35'incisinin bir parçası olmak heyecan verici. Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını büyük bir gurur ve coşkuyla kutladığımız bu yıl, organizasyon kapsamında Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl kupasının verilecek olması, deniz festivalinin Selanik'te kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evin ziyaret edilmesiyle start alması bizim açımızdan bu seneki etkinliği çok anlamlı kılıyor.” İfadelerini kullandı. OPET’in Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Ayşenur Aydın “Bu yıl 35'incisi düzenlenen, yelken sporunun sevilmesi ve ülkemizin dünyaya tanıtılmasında büyük rolü olduğuna inandığımız The Bodrum Cup'ın beş yıldan bu yana ana sponsorluğunu üstlenmekten büyük mutluluk duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan yaptığı konuşmada, “35'inci yılını kutlayan Maximiles Black The Bodrum Cup'ın altı yıldır destekçisiyiz. Şirket olarak ekonomik, çevresel ve sosyal katma değer yaratma vizyonuyla faaliyetlerimizi sürdürürken, sigorta sektöründeki öncülüğümüzü sosyal etkisi yüksek projelerle ileriye taşımaya gayret ediyoruz. Mavi ekonominin ve sürdürülebilirliğin önemine dikkat çeken Maximiles Black The Bodrum Cup da bu açıdan son derece kıymetli bir organizasyon” dedi.