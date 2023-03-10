Torununa bakan anneanne ve babaannelere devletten destek! İşte aylık maaş için yapmanız gerekenler…

Birçok anne, çocukları için güvenilir bir bakıcı bulmakta zorlanıyor. Torunlarını seven büyükanneler onlara en iyi şekilde bakmak istedikleri için ebeveynler de bu konuda kendi annelerinden destek istiyor. Tabii torun bakımı için gerekli olan zaman ve emek, birçok büyükanne için zorlayıcı olabilir. Ancak çalışan annelerin çocuklarına bakan büyükanneler artık torun bakım maaşı alabilecek. Peki, bu maaş nasıl alınır ve bu hizmetten kimler yararlanabilir? Torun bakım maaşı hakkında merak edilenler...

Torun Bakım Maaşından Kimler Yararlanabilir?

Torun bakım maaşı olarak bilinen Büyükanne Projesi'nden sadece büyükanneler faydalanabiliyor. Ancak hizmetten yararlanmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlar:

- Başvuracak kişi T.C. vatandaşı olmalı,

- Büyükanne torunuyla birlikte aynı ilde yaşamalı. Buna ek olarak çalışan anneyle çocuğu aynı evde ikamet ederken büyükanne farklı bir adreste oturmalı,

- Anne SGK kapsamında çalışıyor olmalı ve bakımı yapılacak olan çocuk muhakkak 3 yaşından küçük olmalı,

- Büyükannenin fiziksel veya ruhsal bir sorunu olmamalı. Bu nedenle eğer büyükanne 65 yaşını aşmışsa sağlık raporu alarak herhangi bir sağlık sorununun olmadığını belgelemeli,

- Annenin işvereniyle üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı bulunmamalı,

- Proje pilot bölgelerde uygulandığı için aile İstanbul, Bursa, İzmir, Sakarya, Ankara, Kayseri, Konya, Antalya, Tekirdağ ve Gaziantep illerinde ikamet etmeli,

- Anne en az 1 yıl boyunca özel sektöre tabi ve sigortalı olarak çalışmalı,

- Destek boyunca anne çalışmaya devam etmeli,

- Aile çocukları için başka bir bakıcı tutmamış olmalı,

- Anne ve babanın kazandıkları toplam gelir, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen üst sınırı geçmemeli,

- Anne en az 18 yaşında olmalıdır.

Torun Bakım Aylığı Ne Kadar?

Torun bakım aylığı en fazla bir yıl boyunca aylık olarak ödeniyor. Ödenen miktar aylık asgari ücretin %30'u tutarında olduğu için her sene değişiklik gösteriyor. Bebeklerin 3 yaşını doldurmaları veya 12 aylık sürenin tamamlanmasından sonra torun bakım aylığı ödemeleri durduruluyor. Ayrıca anne işten ayılırsa da büyükanneye ödenen maaş kesiliyor.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Büyükanne Projesi'ne başvuru yapmak için bazı belgeler gereklidir:

- Başvuru formu,

- Talepte bulunacak büyükannenin, annenin, babanın ve çocuğun kimlik belgeleri ile fotokopileri,

- Anneye ait nüfus kaydı,

- Çalışan annenin çalıştığı yerden aldığı imzalı belge,

- Büyükannenin sağlık raporu,

- Annenin SGK dökümleri,

- Anne ve babanın net gelir durumlarını gösteren belge,

- Annenin çalıştığı yere ait ticari sicil gazetesi örneği,

- İkametgâh belgeleri,

- Büyükannenin gelirini gösteren belge.

Bu belgeler toplandıktan sonra SGK'ye evraklar teslim edilir. İncelemeden sonra başvuru onaylanırsa büyükanneye yapılacak aylık ödeme başlatılır.