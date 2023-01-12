Ünlü gitarist Jeff Beck yaşamını yitirdi

Rock müziğinin en ünlü ve başarılı gitaristlerinden biri olarak gösterilen Jeff Beck, 78 yaşında yaşamını yitirdi. Jeff Beck'in ölüm nedeni olarak "bateriyel menenjit" gösterildi.

Beck'in ölümünün ardından sanatçının resmi Twitter hesabından bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, "Jeff Beck’in vefat haberini ailesi adına derin ve derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Aniden bakteriyel menenjit kaptıktan sonra, dün huzur içinde vefat etti" ifadelerine yer verildi.

ROLLING STONES'UN SOLİSTİNDEN VEDA PAYLAŞIMI

Rolling Stones grubunun solisti Mick Jagger da Twitter hesabından bir veda paylaşımı yaptı. Jagger, "Beck'in ölümüyle harika bir adamı ve dünyanın en büyük gitaristlerinden birini kaybettik. Hepimiz onu çok özleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

JEFF BECK KİMDİR?

Jeff Beck, asıl adıyla Geoffrey Arnold Beck, 24 Haziran 1944 tarihinde dünyaya geldi. Beck, The Yardbirds grubu ile şöhreti kazanmış üç gitaristten biridir.

1960'larda Eric Clapton ve Jimmy Page gibi tarihin en büyük gitar yeteneklerinden bazılarının kuluçka merkezi olan İngiliz rock grubu Yardbirds'ün bir parçası olarak ortaya çıkan Beck, sonraki yıllarda grubunun lideri olarak kariyerine yön vermişti.