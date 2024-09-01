Ünlü sanatçı Gül Avalan yardıma muhtaç halde! Önce arazisi işgal edildi, sonra da...

Gül Avalan... Bir dönemin ünlü ses sanatçısı... Gerçek adı Güllü Avalan olan 92 yaşındaki müzisyenin zor günler yaşadığı ortaya çıktı.

1960'lı yıllarda çıkardığı taş plaklarla adından söz ettiren Gül Avalan, yaşı ilerleyince mesleğini icra edemez hale geldi.

İHA'nın haberine göre; Avalan, Adana Karataş'ta Oymaklı Mahallesi'nde oğluyla birlikte yaşıyor.

Babasından kalan arazinin bir kısmıın işgal edildiğini iddia eden Avalan, bu nedenle oğlunun darp edildiğini ve şikâyetçi olduğunu anlattı.

Avalan, “Ben mağdurum ve çok kötü şartlarda yaşamaya çalışıyorum. Benim toprağıma el koydular. Ben kendi tarlamı ekip biçemiyorum. Önceden buğday ekip biçiyordum ve durumum iyiydi. Ama şimdi ektiğime ilaç atıp kurutuyorlar. Bu kişiler şebeke olmuş. Benim de komşularımın da tarlalarına el koydular. Oğlumu da darp ettiler, başına 52 dikiş atıldı” dedi.

Gül Avalan, Kahramanmaraş depreminde evinin ağır hasar aldığına söylyerek durumunu şöyle devam etti:

* Bu ev kerpiç ve babamdan kaldı. Daha önce yaptıramadım ve şu an depremden dolayı ağır hasar aldı. Benim burayı yaptırmaya gücüm yok ama eskiden olsaydı yaptırırdım. Şimdi rahatsızlandım ve yürüyemiyorum. Bana yardımcı olunmasını istiyorum.