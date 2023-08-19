Ünlü şef imza yemeğini çayla yaptı

Çaya hak ettiği değeri vermek ve Anadolu’dan bir dünya markası çıkarmak üzere yola çıkan Türk çay markası Lazika, Eataly’nin Direktörü ve Şefi Claudio Chinali’yi Rize’de çay bahçelerinde ağırladı.

Ünlü şef, imza yemeği Türk çaylı marine edilmiş kuzu etini doğadan içeriklerle lezzetlendirerek Rize Ardeşen’de Lazika eşliğinde hazırladı. Eataly’nin dünyada sürdürülebilir gıdanın öncüsü olduğunu söyleyen Lazika kurucu ortağı Emre Erçin, “Eataly uzun yıllardır bizim önemli bir iş ortağımız. Bütün dünyaya sürdürülebilir gıdanın önemini gösteriyorlar, bu anlamda Türkiye’de de öncüler. Lazika olarak Eataly’nin öncülüğündeki bu ekosisteme dahil olmaktan mutluluk duyuyoruz; çünkü sürdürülebilir gıda tekniklerine uygun davranıyoruz ve sürdürülebilir tarımın önemine inanıyoruz. Biz çaya sahip çıkma misyonuyla çalışıyoruz. Eataly’nin de bu yaklaşımımız sayesinde bizi tercih ettiğini biliyoruz. Kendilerini Türk çayının merkezinde, Rize Ardeşen’de ağırlamaktan keyif aldık. Lazika’nın 14 dönümlük çay bahçelerini gezdik ve tulum yaptık. Claudio Chinali, Eataly’nin menüsünde de bulunan ve çok sevilen imza yemeği Türk çaylı marine edilmiş kuzu etini Lazika çay ile yaptı” dedi.

UNESCO Türk çay kültürünü korunması gereken ‘kültürel miras’ olarak tanımladı Emre Erçin konuşmasına şöyle devam etti: “Eataly’nin yerel üreticileri ve ürünleri destekleyen bir felsefesi var, ülkemizde de Türk kültürüne sahip çıkıyorlar. Bunun için kendilerine teşekkür ederiz. Bazen farkına varamasak da ülkemizin tüm dünyada saygı duyulan bir çay kültürü var. UNESCO bu sene Türk çay kültürünü korunması gereken ‘kültürel miras’ olarak tanımladı. Türkiye dünyada çay bitkisinin yetiştiği ve ekonomik olarak çay üretiminin gerçekleştirildiği yaklaşık 30 ülkeden birisi. Tarladan itibaren çaya sahip çıkmak, doğru üretimi, hasadı, toplama teknikleri, çay çeşitliliğinin artırılması, dünya çay trendlerine uygun ürün ve üretim yapılması gerekiyor. Dünyada rekabetçi olabilmek için ambalajından ürün içeriğine dünyadaki trendlere yakınlaşmak şart."