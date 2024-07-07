Van konserinde pet şişeli saldırıya uğradı! Cem Adrian'dan dikkat çeken mesaj

Cem Adrian Van Kültür Yolu Festivali kapsamında bir konser verdi. Konser esnasında Adrian'a sahnede pet şişeler fırlatıldı. Bir pet şişe Cem Adrian'ın yüzüne isabet etti. Başarılı yorumcu yakışıksız olayın ardından sahneyi terk etmedi. "Ama ben susamamıştım" diyerek şarkısına devam eden Cem Adrian'a seyirciler de alkışlarıyla destek verdi.

Ünlü şarkıcı konser sonrası yaptığı açıklamada “Mahcubiyetle ilgili mesaj ve yorumlar okuyorum. Ben çok iyi ve güzel hissediyorum. Böyle bir şey hissetmenize gerçekten gerek yok. Bir gül bahçesinde gibiydim. 1-2 dikenden sebep bahçeye küsülmez ki, ben dikeni de severim gülden ötürü… Muhteşemdiniz Van… Her şey için minnettarım…” dedi.

Cem Adrian Kimdir ?

Ortalama bir insandan 3 kat daha uzun ses tellerine ve 4.5 oktavlık ses genişliğinie sahip bir müzisyon olan Cem Adrian besteci ve yapımcı kimliğiyle tanınan önelimli bir sanatçı

30 Kasım 1980 tarihinde Edirne’de doğdu. Ortaokul sıralarında müzikle ilgilenmeye başlayan Adrian, ilk bestelerini de bu yıllarda yaptı. 12 yaşından itibaren Edirne’de radyoculuk yapmaya başladı ve bu işi yaklaşık 10 yıl boyunca belirli aralıklarla devam ettirdi.

Cem Adrian, ilk albümünde yer alan iki şarkının dışında bütün kayıtlarını çalıştığı radyonun stüdyosunda kaydetti.

Müzik piyasasına girmek için İstanbul’a taşınan Cem Adrian, 2003 yılında Serkan ve Efkan Erdal ile birlikte kurdukları Mystika adlı etnik müzik grubunda solist ve dansçı olarak çeşitli mekanlarda sahne aldı.

2004 yılında, bir kafede çalıştığı sırada, Fazıl Say‘ın bir arkadaşı ile tanışma fırsatı yakaladı ve pek çok enstrüman sesini kendi sesiyle taklit ederek hazırladığı demosunu Fazıl Say’a ulaştırdı. Say, Cem Adrian’ın sesini çok beğendi ve Bilkent Üniversitesi‘nde özel öğrenci statüsünde eğitim alması için önayak oldu.

2005 yılının Şubat ayında, 1997 ve 2003 yılları arasında Edirne’de kaydettiği demolardan ve 2004 yılının Ekim ayında Fazıl Say ile birlikte verdiği ilk konserin kayıtlarından oluşan Ben Bu Şarkıyı Sana Yazdım adlı albümünü çıkardı.

2006 yılının sonbaharında, yapımcılığını kendi üstlendiği ikinci albümü Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti'yi çıkaran Adrian, bu albümde yer alan ve albümle aynı adı taşıyan şarkısında, 134 kanal vokal kaydı yaparak hiç enstrüman kullanmadı.

Albümün genel yapısı, Cem Adrian’ın, bas, tenor, mezzo, soprano ve koloratur soprano seslerinin koro kayıtları üzerine döşenen elektronik altyapılar oluşturdu. Bu albüme Denizhan, Umay Umay ve Suicide vokalleri ile katkılarda bulundu.

Cem Adrian'ın albümleri:

Ben Bu Şarkıyı Sana Yazdım Albümü (2005)

Aşk Bu Gece Şehri Terketti Albümü (2006)

Essentials / Seçkiler Albümü (2008)

Emir Albümü (2008)

Kayıp Çocuk Masalları Albümü (2010)

Siyah Bir Veda Öpücüğü Albümü (2012)

Sen Yağmurları Sevdiğinde Single (2012)

Şeker Prens Tuz Kral Albümü (2013)

Cam Havli Albümü (2014)

Sana Bunları Hiç Bilmediğin Bir Yerden Yazıyorum Albümü (2014)