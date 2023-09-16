Vapur Kafe , kahveseverlerle Tersane İstanbul’da buluşuyor

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları’nın İstanbul kent hayatına kazandırdığı lezzet durağı Vapur Kafe, bu yıl 14- 17 Eylül tarihleri arasında Tersane İstanbul’da düzenlenecek İstanbul Coffee Festival’de (ICF) kahve meraklıları ile buluşuyor. Kahveseverler, festival kapsamında ilk kez Vapur Kafe’nin özel hazırlanmış çekirdeklerden öğütülen kahvelerini “vapur bacasında” tadabilecek. Tersane İstanbul’a ulaşıma kolay ulaşımı sağlamak için Şehir Hatları ise, 14-15- 16-17 Eylül tarihlerinde Üsküdar- Eyüp, Beşiktaş-Eyüp ve Kadıköy-Eyüp hatlarında ek seferler düzenleyecek. Ek seferler hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için Şehir Hatları internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

Festivale deniz yoluyla ulaşmak isteyen katılımcılar, Şehir Hatları’nın deniz taksi hizmetini de tercih edebilecek. Kısa süre önce eklenen “paylaşımlı yolculuk” özelliğiyle İBB Deniz Taksi uygulaması üzerinden aynı rotayı seçen yolcuları bir araya getiren deniz taksiler, Tersane İstanbul’a ulaşmak isteyen kahveseverlere de kolaylık sunuyor. Kullanıcılar uygulama üzerinden güzergah, tarih ve saat seçimi yaptıktan sonra “paylaşımlı yolculuk” tercih etmeleri halinde daha önce paylaşıma açılan yolculukları görüntüleyebiliyor, yolculuğa dahil olabiliyor veya kendi yolculuğunu başkalarının paylaşımına açabiliyor.