Watsons patili dostlarımızı 1 ton mamayla besledi

2019 yılından bu yana Çevresel Sürdürülebilirlik kapsamında yürütülen Pati Dostu Watsons projesiyle patili dostlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen Watsons Türkiye, 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü’nde de ormanlarda beslenme zorluğu yaşayan patili dostlarımızı unutmadı.

#WatsonsİyilikHareketi Pati Dostu Watsons İle Hayvan Sevgisini Büyütmeye Çağırıyor diyerek Haytap iş birliği ile sokaklardaki patili dostlarımıza her yıl mama desteği sağlayan Watsons, bu yıl da geleneğini sürdürdü.

HAYTAP iş birliğiyle Çekmeköy Reşadiye Ormanı’nda gerçekleştirilen sokak hayvanlarını besleme etkinliğine 40’tan fazla Watsons Türkiye çalışanı gönüllü olarak katılım sağladı ve gün boyunca Reşadiye Ormanı ve civarındaki sahipsiz sokak hayvanlarını besledi. Proje kapsamında sokak hayvanlarının yalnızca yılda bir defa değil tüm yıl boyunca düzenli beslenmesi felsefesiyle çalışmalarını sürdüren Watsons Türkiye, mağazalarında da patili dostları kucaklıyor.

11 mağazasında plastik geri dönüşüm kutuları koydu

Watsons Türkiye, 2019 yılından beri yürüttüğü Pati Dostu Watsons projesiyle mağaza önlerine mama kabı, su kabı ve kulübeler koyarak sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor. Tüm sokak hayvanlarını mağazalarında ağırlayan, mağazalarını sokak hayvanlarının korunabildiği ve onların desteklendiği bir alan olarak açan marka bu projeyle mağazasının bulunduğu sokaklarda yaşayan hayvanların beslenme-barınma ihtiyacını karşılıyor.

Bununla birlikte 2021 Ekim ayında başlattığı Şişli Belediyesi iş birliği ile Şişli bölgesindeki 11 mağazasında plastik geri dönüşüm kutuları konumlandırdı. Toplanan atıkların geri dönüşümünden elde edilen gelir ile sokak hayvanlarına mama desteği sağlamaya devam ediyor. Watsons Türkiye ve Şişli Belediyesi geçtiğimiz yıl bu mağazalarda toplanan 1 tondan fazla plastik atığın geri dönüşümü ile yüzlerce sokak hayvanının beslenmesine katkıda bulundu.