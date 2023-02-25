Yaprak sarması yapamayan kalmayacak! Yaprak sarma yapmanın en kolay yöntemleri

Yapması bir hayli zahmetli olan ve kökeni Osmanlı mutfağına dayanan yaprak sarması, bayram sofralarından beş çaylarına kadar her yemekte yer alabilen aperitiflerden biri. Yaprak sarması yapabilmek kimi için yetenek işi olarak görülse de aslında bazı pratik yöntemlerle herkesin rahatça yapabileceği bir yemek. Siz de yaprak sarması yapmanın kolay yöntemlerini öğrenerek kalem gibi sarmalar hazırlayabilirsiniz.

Klasik Yaprak Sarma Yöntemi

Büyüklerimizden de görerek öğrendiğimiz, yaygın olarak kullanılan parmakla sarma yöntemi en klasik yöntemdir.

- Bu yöntemde asma yaprağı, damarlı kısmı yukarı bakacak şekilde düz bir zemine serilir.

- Üzerine bir miktar iç harçtan konur ve iç harç enlemesine doğru hafifçe yaydırılır. Burada iç harç miktarı yaprağın boyutuna göre belirlenir. Az olursa yetersiz gelebilir, fazla olursa pişirme esnasında yaprakta yırtılmalar olabilir.

- Daha sonra yaprağın yan kısımlarını içe doğru katlayıp diğer taraftan silindir şeklinde sarma işlemi tamamlanır.

Poşet Kullanarak Yaprak Sarma

Her evde bulunan kilitli ya da turşu poşeti diye tabir edilen hafif kalın poşetleri kullanarak yaprak sarma hazırlayabilirsiniz.

- Düz bir zemine temiz poşeti serin ve yaprağı yine damarlı kısmı üste gelecek şekilde poşetin üzerine koyun.

- Bir miktar dolma harcından yaprağın ortasına koyarak hafifçe enlemesine yaydırın.

- Yaprağın kenar kısımlarını iç harcı kapatacak şekilde katlayın.

- Poşetin size dönük ucunu kaldırarak içerisindeki yaprağı poşetin dışından katlayın. Bir yandan da poşeti tutup diğer elinizle sarmayı ileriye doğru ittirin. Böylece içi eşit dağılmış düzgün bir şekilde görünen sarma elde edebilirsiniz.

Yaprak Sarma Makinesi Yöntemi

Günümüz mutfaklarında yavaş yavaş görmeye başladığımız, pahalı olmayan ve her yerden temin edilebilen bu cihazlar ile hızlı ve pratik bir şekilde yaprak sarması hazırlanabiliyor.

- Cihaz üzerinde bulunan banda birkaç damla yağ damlatıp yaprağı üzerine yerleştirin.

- Ardından yaprağın üzerine iç harcını ekleyin.

- Son adımda makinenin kolunu ileriye doğru ittirerek sarmayı hazırlayabilirsiniz.

Bez Kullanarak Yaprak Sarma

Tek seferde birkaç adet sarma yapabileceğiniz bu yöntemde sadece temiz ince bir bez ve iki adet oklava ihtiyacınız olacak.

- Dikdörtgen bir kumaşı ucundan dikerek silindir şekli oluşturun.

- Oluşan silindire bir oklava geçirin.

- Kumaşın üzerine sığdırabildiğiniz kadar asma yarağı yerleştirin ve iç harçlarını ekleyin.

- Daha sonra yaprakları önden, sağdan ve soldan iç harcı örtecek kadar katlayın.

- Kumaşı da yaprakların üzerine doğru genişçe katlayın ve diğer oklavayı yaprakların hizasında yerleştirin.

- Kumaşta takılı olan oklavayı yavaşça ileriye doğru çekin.