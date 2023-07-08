Yedinci kez yüksek etkinlik sertifikası aldı

Kaspersky Safe Kids, bağımsız test kuruluşu AV-Comparatives'ten yetişkinlere yönelik içeriklere karşı güçlü koruma sağladığı için 'Onaylı' sertifikasını aldı. Test kapsamında AV-Comparatives araştırmacıları, Kaspersky Safe Kids'in uygunsuz içeriklerin yüzde 98'ini sıfır 'Yanlış Pozitif' vakayla engellediğini ortaya koydu. Böylece Kaspersky Safe Kids bu yıl üst üste yedinci kez 'Onaylı' sertifikasını aldı.

Bir siber güvenlik ve dijital gizlilik şirketi olan Kaspersky'nin derin tehdit istihbaratı ve güvenlik uzmanlığı, dünya genelinde işletmeleri, kritik altyapıları, hükümetleri ve tüketicileri korumak için sürekli olarak yenilikçi çözümlere ve hizmetlere dönüştürüyor. Şirketin kapsamlı güvenlik portföyü, gelişmiş ve gelişen dijital tehditlerle mücadele etmek için önde gelen uç nokta koruması, özel güvenlik ürünleri ve hizmetleri ile Siber Bağışıklık çözümlerini içeriyor. 400 milyondan fazla kullanıcı Kaspersky teknolojileri tarafından korunuyor ve 220 binden fazla kurumsal müşterinin kendileri için en önemli olanı korumalarına yardımcı oluyor.

AV-Comparative araştırmacıları, onay sertifikasyonu vermek ve güvenlik çözümlerini doğrulamak amacıyla ebeveyn kontrolü uygulamalarını resim ve metinlerden oluşan yetişkin içerikli 1.000 web sitesine karşı test etti. Buna ek olarak, araştırmacılar ebeveyn kontrolü uygulamalarını yanlış pozitiflere karşı kontrol etmek için 100 çocuk dostu web sitesini de teste dahil etti.

Raporun sonuçlarına göre Kaspersky Safe Kids, yetişkin içeriklerinin yüzde 98'ini sıfır yanlış pozitif ile engelleyerek güçlü ve kapsamlı bir çocuk koruması sağladı. AV-Comparatives ayrıca bulut konsolu yardımıyla kurulum ve yapılandırmanın ne kadar basit olduğunun da altını çizdi. Bir diğer dikkat çekici konu da yapılan ayarların çocuğun cihazında neredeyse anında etkinleştirilmesiydi.

Her geçen yıl test senaryosu daha da zorlaşıyor

Esnek yapılandırılabilen uygulama ve zaman kısıtıları, test uzmanları tarafından raporda vurgulanan özellikler arasındaydı. Kaspersky Safe Kids, bir uygulamaya erişime izin vermenin veya erişimi engellemenin yanı sıra, her gün için belirlenebilen zaman kurallarını yapılandırma ve çocuk tarafından kullanılan belirli bir uygulama veya cihaz için ayrıntılı zaman çizelgeleri oluşturma yeteneğine de sahip.

AV-Comparatives CEO'su ve Kurucusu Andreas Clementi, "Kaspersky'nin test enstitüleri tarafından sürekli bağımsız ürün kalitesi değerlendirmelerine olan bağlılığını ve Safe Kids ebeveyn kontrolü çözümünün de istisna olmadığını doğrulamaktan mutluluk duyuyoruz. 2017'den bu yana art arda aldıkları yedi başarılı sertifika, Kaspersky Safe Kids for Windows'un son derece verimli bir çözüm olduğu sonucuna varmamızı sağlıyor" dedi. Kaspersky Web Verileri ve Gizlilik Analizi Grup Müdürü Flavio Negrini de şunları ekledi: “Her geçen yıl daha da zorlaşan bir test senaryosunda, bu kadar yüksek tespit oranları gerektiren Kaspersky Safe Kids için üst üste yedinci kez böyle önemli bir sertifikayı almaktan gurur duyuyoruz. Ebeveynlerin dijital ebeveynlik için güvenilir ve kapsamlı uygulamalar seçmesi önemli. Bu uygulamalar çocukları güvenli bir dijital dünyayla tanıştıran eğitim yolunda onları destekleyebilir ve en başından itibaren sağlıklı dijital alışkanlıklar edinmelerine yardımcı olabilir.”