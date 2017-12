Yeni yıl hediyeniz "el emeği" olsun

22 Aralık 2017

İhtiyaç sahibi kadınları hayata bağlamak ve onlara özgüven, hayatlarına da tekrar yaşama sevinci katmak için kurulan Hay Atölye’de kadınlar, el emeği ürünleriyle yeni yıl hediyelerine ayrı bir anlam katıyor. Toplumsal duyarlılık bilinciyle hareket eden Nef Vakfı’nın bir projesi olan ve ismini hayattan alan Hay Atölye’de ihtiyaç sahibi kadınlar, ele emeğiyle ürünler üretiyor ve satışından elde edilen gelirle aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Hem ülkemizdeki kadın emeğine katkıda bulunmak, hem de sevdiklerinize anlamlı bir hediye vermek için, bu yeni yılda hediye alışverişinizi Hay Atölye’den yapabilirsiniz. Hay Atölye’nin çalışan kadınları, yeni yılda sevdiklerine daha anlamlı hediyeler vermek isteyenler için birbirinden renkli ve eğlenceli ürünler hazırlıyor.

Modayı ve eğlenmeyi sevenler için farklı renk alternatifleriyle hazırlanan clutch çantalar, yeni yıl temalı i-Pad kılıfları, rengarenk ajandalar, çocuklar için organik malzemelerin kullanıldığı el yapımı oyuncaklar ve evlere yenilik katacak dekoratif ürünler, Hayatolye.org’un yanı sıra, Mudo mağazaları, GS Store ve Hepsiburada.com gibi artan satış kanallarıyla her geçen gün daha çok aileye dokunuyor. El emeğiyle, özenle tasarlanmış, ihtiyaç odaklı ve günlük yaşamda her an kullanabilecek nitelikte olan Hay Atölye ürünleri, renk renk kumaş, deri ve keçe malzemelerden yapılıyor.

Kadınlara mesleki eğitimler veriliyor

Hay Atölye projesi, işbirliği içerisinde olduğu sosyal hizmetler ve kamu kuruluşları sayesinde ulaştığı kadınların yaşamlarına umut olmak için hayata geçirildi.

İhtiyaç sahibi kadınlar Hay Atölye ile emeklerini gelire çevirerek, ilk aşamada hemen ihtiyaç duydukları, temel gıda maddelerini, barınma problemlerini, birikmiş borçlarını, sağlık sorunlarını gideriyor; daha sonrasında atölye kapsamında açılan mesleki eğitim programlarına katılarak iş hayatına adım atabiliyorlar.

Elleriyle üretiyor, emekleriyle kazanıyorlar

Temel ihtiyaçlarını başkalarından istemek zorunda kalan, çocukları için yaşayan kadınlar, Hay Atölye sayesinde elleriyle üretiyor, emekleriyle kazanıyor ve böylece kendilerine ve çevrelerine fayda sağlıyorlar. Hepsinden önemlisi, mutlu anneden yetişen mutlu çocuklar topluma faydalı bireyler olarak yetişirken, anneler yeteneklerini keşfederek, ekonomik özgürlüklerini kazanıyorlar.

Yeni yılda sevdiklerinize Hay Atölye kadınlarının el emeği ürünlerini hediye ederek onların hayallerine ortak olabilir, yeni yıla umudu taşıyabilirsiniz…