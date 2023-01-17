Yeşil kuyruklu yıldız 50 bin yıl sonra kendini gösterecek

Parlak yeşil kuyruklu bir yıldızın, 50 bin yıl sonra Dünya'ya yaklaşacağı bildirildi. Yıldızın, bir ay boyunca izlenebileceği ifade edildi.

NASA yetkilileri, buzla kaplı ziyaretçinin ilk olarak Mart 2022'de Jüpiter'in yörüngesindeyken tespit edildiğini açıkladı.

NTV'nin aktardığı habere göre; yıldız, perşembe gününden itibaren Kuzey Yarımkürede'kiler tarafından dürbünle küçük bir yeşil pırıltı olarak görülebilir.

2 Şubat'ta en yakın konumda olacak

Bilim insanları, kuyruklu yıldızın 2 Şubat'ta Dünya'ya en yakın konumda olacağını söyledi.NASA, bu ayın başlarında blogunda "Kuyruklu yıldızlar herkesin bildiği gibi tahmin edilemez, ancak bu, parlaklıktaki mevcut eğilimini sürdürürse, karanlık gökyüzü altında çıplak gözle tespit edilmesi kolay bir gök cismi olacak" dedi.

NASA'ya göre, C/2022 E3 (ZTF) olarak adlandırılan buzlu gök cismi, 2 Şubat'ta Dünya'ya en yakın geçişini yapmadan önce 12 Ocak'ta güneşe en yakın geçişini yaptı.

Planetary Society, "kuyruklu yıldızın güneşin etrafında dönmesi yaklaşık 50 bin yıl sürüyor, bu nedenle onu görme fırsatı ömür boyu yalnızca bir kez gelecek" dedi.